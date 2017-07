08/07/2017 – 21:51

Tras su detención

Internaron a la “Tota” Santillán en una clínica psiquiátrica

Roberto Casorla Yalet, abogado del conductor, señaló que al parecer habría sufrido un “brote psicótico”.

Daniel “Tota” Santillán fue internado “en un centro de asistencia psiquiátrica”, tras ser detenido en las últimas horas en confusas circunstancias al salir de un bazar de Vicente López y resistirse al arresto policial, informó hoy su abogado Roberto Casorla Yalet.

El letrado señaló que anoche, al ser detenido cuando al parecer salía del local sin haber pagado los objetos que llevaba, “estaba en un cuadro totalmente díscolo” y aseguró que “de ninguna manera” quiso robar.

Tras señalar que el popular animador se llama Ricardo Daniel Carías, dijo que “hace días que no dormía” y estimó que su estado estaba “lejos de responder al consumo de algún tipo de estupefaciente”.

Ahora, indicó, “está en un centro de asistencia psiquiátrica” y señaló que al parecer habría sufrido un “brote psicótico”.

Casorla señaló que la salud mental de Santillán se deterioró “a partir de una denuncia falsa, cuando le impidieron ver a sus hijas y desde ahí empezó a entrar en una suerte de locura, se le ven aspectos raros”.

Tota Santillán fue arrestado cerca de las 20 de ayer, en un bazar ubicado en la primera cuadra de la avenida Maipú, cuando habría intentado llevarse ropa sin pagar y fue descubierto por el dueño del negocio, quien dio alerta a la policía local.

El letrado consideró que al parecer su cliente y amigo “tomó cosas para llevar y fue a buscar plata a la camioneta” en una “situación natural que quizás el dueño del negocio.

Además, el letrado dijo: “Vengo evidenciado un cuadro emocional que terminó en este estallido. Tiene una depresión aguda mayor, así se lo prescibrieron”, afirmó.

“Creo que la Tota se iba a matar. Esperaba un descenlace peor. Me le hizo saber en un montón de oportunidades. Me dijo: ‘Quieren volverme loco y que yo me mate'”, señaló Casorla Yalet refiriéndose al conflicto que el conductor mantiene con la familia de su ex, Sol Fiasche, madre de sus hijas Camila (6) y Mía (5).

En marzo pasado, la Tota acusó a su suegro, al que tildó de “dictador”, de ser quien está atrás de todas estas decisiones.

Por último, Casorla se quejó del accionar de la policía a la hora de arrestar a Santillán. “Fue muy violento el actuar de la policía local. Sólo teniían que calmarlo, no reducirlo como un delincuente”, cerró.

Tras la internación de La Tota, desde su cuenta de Twitter su representante publicó: “Está bien. Se esta recuperando. Esta acompañado por sus familiares”.

Buenas tardes. Daniel esta bien. Se esta recuperando. Esta acompañado por sus familiares. Pronto mas informacion. — Tota Santillan (@TotaSantillan) 8 de julio de 2017

