Intenso operativo para dar con Araceli Fulles, la joven desaparecida en San Martín

Araceli Fulles

La Policía Bonaerense inspeccionó 300 viviendas en cinco allanamientos realizados en los barrios Villa 9 de Julio, Billinghurst y Villa La Cárcova de la localidad de José León Suárez, del partido de San Martín, para dar con el paradero de la joven Araceli Fulles, desaparecida hace 11 días, aunque sin resultados positivos y continuaba la búsqueda, informaron fuentes policiales.

Las fuentes explicaron que efectivos de la DDI de San Martín inspeccionaron la totalidad de las aproximadamente 300 viviendas, pero no encontraron rastros de Fulles por lo que la búsqueda continúa.

Araceli, de 22 años, fue vista por última vez el domingo 2 de abril a la madrugada y según contó Marcelo, uno de los hermanos de la joven, "no tenemos ninguna novedad, ni llamado. Nada sabemos de ella". "En su celular se ve que la última vez que utilizó el Whatsapp fue el domingo (2 de abril) a las 7.11, minutos después de que mandó un mensaje a mi mamá diciéndole que ponga la pava para el mate que estaba en camino a casa", agregó Marcelo.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, pidió "la colaboración de todas las fuerzas de seguridad para encontrar" a la joven que es vecina de Barrio Sarmiento. "Estamos en contacto permanente con la familia y asistiéndolos con todo el equipo de atención a la víctima, colaborando con la Justicia y en diálogo con las autoridades nacionales y provinciales, pero hasta ahora no hemos tenido pistas claras", afirmó el Jefe Comunal.

Por último, Katopodis señaló: "Vamos a seguir caminando barrio por barrio, difundiendo su imagen con voluntarios y con todo nuestro equipo de Protección Ciudadana, y coordinando las tareas desde nuestro centro de monitoreo, pero necesitamos a las fuerzas federales para los rastrillajes y allanamientos. Tenemos que redoblar el esfuerzo y no descansar hasta encontrarla".

Todo comenzó el sábado 1 de abril al mediodía cuando Araceli salió de su casa de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de San Martín, vestida con jeans y musculosa negra. Poco antes de las 15 se sacó una foto con dos jóvenes que subió a la red social Facebook y por la noche cenó con amigos y el encuentro se prolongó hasta las 2:30 del domingo.

"La policía ya identificó a los hombres de la foto y les tomó testimonio, también a los amigos que estuvieron con ella en la cena", explicó Eduardo, otro de los hermanos de la joven. "Sabemos que se está investigando, pero no hay ninguna pista de dónde puede estar. Estamos desesperados porque ella nunca dejó de estar en contacto con mi vieja", añadió.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 5ta. de Billinghurst, mientras que desde el municipio de San Martín confirmaron que se alertó a la Unidad de Personas Extraviadas del Ministerio de Justicia de la Nación e interviene en el caso la UFI Nº 2 de San Martín. Ante cualquier novedad, quienes tengan información podrán contactarse al 911, o con su familia 011-15-26536716.

