Inés Palombo y los estereotipos en la televisión: "No me llaman para hacer de pobre"

Inés Palombo y los estereotipos en la televisión: "No me llaman para...

Publicidad

“La vida del actor es muy fluctuante”, analiza Inés Palombo, que trabaja en el medio hace 15 años. En este 2017, la actriz hizo teatro –la obra Cansados de ser-, cine –Cantantes en guerra-y televisión –Las Estrellas y La fragilidad de los cuerpos– y termina el año filmando ¿Qué puede pasar?, una comedia que protagoniza Darío Lopilato y en la que la mayoría de sus escenas las comparte con Magui Bravi.

Me dijeron ‘Che, pensé que eras una boluda, re boba, una creída’ porque estaba en la tele

“Estoy descubriendo algo nuevo y disfrutándolo a pleno. Cuando empecé en teatro, pensaba que lo mío era el drama, lo serio. Después, empecé a hacer comedia y escuchar al público y me di cuenta que amo actuar así que hoy no hay un rubro que me guste más que otro“, cuenta en una entrevista exclusiva con Teleshow.

La actriz fue convocada para hacer Microteatro y protagonizar Cromosomas XX, una obra escrita por Juan Paya, junto a Mariana Genesio Peña. “Está buenísima porque es una crítica un poco a los estereotipos femeninos y cómo la sociedad nos impone un deber ser. En este caso, critica un poco a los cuentos de Disney”, adelanta quien será Amanda sobre el escenario.

En la tele también todavía siguen teniendo prejuicios, por ahí no me llaman para hacer de pobre porque soy rubia

Por otro lado, se está preparando para presentar Valeria Radioactiva, obra de Javier Dolte que se estrena en julio de 2018. “Después de 18 años de estudiar teatro, siento que llegó en el momento indicado. Necesitaba este camino. Este año maduré, trabajé mucho conmigo. Me veo en otro lugar“, asegura la actriz que también tiene una escuela de teatro (La Frontera Teatro) junto a Eliana González.

—Es la primera vez que vas a hacer Microteatro, ¿qué te parece esta nueva tendencia?

—Me encanta porque es un nuevo desafío y algo que le va a gustar a la gente. Es un bar que tiene seis salas y cada una hay obras que duran 15 minutos en cada una. Entonces, quizás vas a ver a un amigo y terminás viendo tres obras. Más allá de que es comedia, mi mayor reto es tener que hacer muchas veces la misma obra porque en una noche la repetimos cuatro o cinco veces. Es una experiencia distinta que tengo ganas de vivir.

—¿Qué significa que la obra es un poco una crítica a los estereotipos de los cuentos de Disney?

—La obra critica un poco a los cuentos de Disney que te imponen que las princesas tienen que ser lindas y perfectas y que va a venir el príncipe azul y te va a salvar la vida. Que la gorda fea es la mala… Un poco todo eso en chiste. Lo que impone la sociedad y el deber ser desde un cuento pero que en realidad crecemos con eso, quieras o no. Amanda, mi personaje, creció con esto y está extremadamente sacada por un amor y muy enojada con uno de los personajes de Disney. Se juntan temáticas profundas, con un lindo y texto.

—¿Cuál es tu opinión sobre los estereotipos y la sociedad?

—Estamos muy marcados… Mismo nosotros como actores. Yo estudio coaching ontológico y el otro día me pasó algo en una devolución que está bueno compartirlo. En mi caso, porque estoy en la tele desde hace mucho y porque soy rubia, tienen prejuicio. Me dijeron “Che, pensé que eras una boluda, re boba, una creída” porque estaba en la tele. Y después ven una sensibilidad, una forma de ser relajada, buena persona. Es muy lindo ese feedback y que te lo digan. Pero por otro lado, me da mucha pena que vivamos con todos esos prejuicios

Antes decía que no quería más novios actores, hoy no lo descarto

—¿Te tocó luchar contra ese prejuicio a lo largo de tu carrera y de tener que demostrar que no sos eso?

—Las personas que más te importan, después te terminan conociendo. Sí me está pasando que a raíz del personaje que hice en Las Estrellas, que era la mala y loca, ahora con las redes sociales, el público te conoce realmente y puede ver cómo sos. Entonces, empieza a separar y me di cuenta que no me odiaban como cuando empecé, que me odiaban de verdad porque no podían separar al actor del personaje. Eso es algo buenísimo que tienen las redes, el mostrarse cómo uno es.

—¿Hubo productores que tuvieron ese prejuicio con vos?

—Un poco lo siguen teniendo. Porque sos rubia por ahí no te llaman para hacer de pobre o de humilde. En la tele está medio el prejuicio ese de lo físico. Ojalá se empiece a romper. Yo tengo ganas de empezarlo a romper para que se pueda ver.

Estoy abierta al amor

—¿En teatro te pasó?

—No. En teatro sí he hecho de todo. Ahí ya no importa tanto la estética. Podés tener cualquier edad, cualquier emocionalidad. No importa si sos la mala o la buena. Yo hice Las Brujas de Salem y nadie te dice “Sos malo”. Tiene otra profundidad, que por ahí en la tele es “Sos bueno” y “Sos malo”.

—¿Y con los hombres lo viviste también?

—Por lo general, salgo con chicos que no me conocen de la televisión, sino que algunos que ya son de mi mundo o que los conozco. Así que nunca me pasó.

—¿Cuál es tu estado sentimental?

—Estoy soltera. Me separé a principio de año. Estoy muy feliz y con tanta alegría en lo laboral que llegará cuando tenga que llegar. Antes, decía que no quiero más actores. ¿Y por qué no? Puede pasar. Nunca sabés. Estoy abierta al amor.

—¿A qué te referís cuando decís que este año trabajaste mucho tiempo con vos misma?

—Hace poco más de un año que hago coaching antológico, que es algo parecido a la terapia pero con grandes diferencias. Se trabaja con un objetivo más concreto. Siempre pensando en el futuro. La idea del coach es que te acompañe a vos en tu proceso de transformación y te ayuda a ver posibilidades que por ahí no estás viendo dentro de esa caja que te impuso esa sociedad, tu vida, tu familia… A mí me ayudó en un montón de cosas y personajes. A salir a lugares que tal vez ni en el laburo, ni en mi vida, me hacían bien.

LEA MÁS

La producción de Inés Palombo, la villana de “Las Estrellas”: “Me deserotiza un hombre inseguro”

¡Ellos también llegaron! Los hermanos de los famosos que hicieron su propia carrera

Eugenia Tobal y su vuelta a la conducción: “Cuando no hay trabajo como actriz, me animo a probar otras cosas”



Fuente: TeleShow | Espectáculos