Implantes dentales: respuestas a las dudas más frecuentes de los pacientes

Los implantes dentales son, tal y como informa la Sociedad Europea de Osteointegración (EAO), fijaciones similares a un tornillo que se unen al hueso maxilar o mandibular. Ese tornillo -el implante propiamente dicho-, normalmente de titanio, sustituye a la raíz del diente ausente. Sobre el implante se fijarán las coronas, puentes u otras prótesis dentales que sustituirán a la pieza que falta.

La osteointegración, por su parte, es el proceso de integración en el que el hueso comienza a proliferar en contacto con la superficie del implante, y que garantizará el éxito y la estabilidad de este.

El objetivo de esta técnica no solo atiende a una función estética, sino que también busca mejorar la salud dental y la masticación.

EFE Salud ha hablado con el presidente de la EAO, el doctor Alberto Sicilia, y junto con la información publicada en la página web de esta asociación, ha recopilado la respuesta a las principales dudas que surgen a los pacientes cuando tienen que enfrentarse a esta técnica:

¿Soy un buen candidato para recibir implantes dentales?

La mayor parte de las personas con buen estado de salud o con enfermedades controladas pueden recibir implantes dentales. Sin embargo, esta técnica suele desaconsejarse en personas que tomen determinados medicamentos o que sufran algún problema de salud grave sin controlar, así como en embarazadas. Tampoco deben colocarse implantes en adolescentes, dado que el desarrollo facial de estos aún es incompleto y puede producir resultados estéticos negativos.

¿Es doloroso?

La colocación de implantes dentales no es un proceso doloroso dado que se realiza con anestesia local. Sin embargo, sí pueden aparecer molestias tras la cirugía que se pueden aliviar con analgésicos, pero son muy infrecuentes los dolores fuertes postoperatorios.

¿Cuál es la duración de los implantes?

Existen estudios a largo plazo que han evaluado el rendimiento de algunos implantes en un periodo superior a 35 años, y otros a 20 años que reflejan que el 80% de estos siguen en función. Los informes más actuales indican que el 90% de los implantes colocados hace 10 años se mantienen en la actualidad. No obstante, los implantes que se colocan en la actualidad son más rugosos debido a que se unen mejor al hueso. Se cree que pueden tener un peor resultado a largo plazo, pero aún no hay estudios que puedan confirmarlo dado que se emplean desde hace poco tiempo.

¿Cuanto dura el proceso de colocación del implante?

Los implantes suelen requerir una fase de integración de dos a cuatro meses antes de que se pueda colocar la prótesis, pero en algunos casos muy específicos estas se pueden colocar el mismo día en que se ha realizado el implante y, por tanto, el mismo día que se ha extraído el diente que se va a reemplazar. A este proceso se le denomina carga inmediata.

¿Tendré el hueco del diente que me falta durante mucho tiempo?

No te preocupes si tu caso no es el anterior; existe otra opción para no tener que mostrar el hueco vacío del diente ausente con el implante metálico. En la mayoría de los casos es posible insertar una corona o puente provisionales o una prótesis removible sobre los implantes durante el proceso de curación antes de colocar la prótesis definitiva.

Todas estas preguntas y muchas más encuentran su respuesta en la página web de la EAO, que ha realizado una recopilación con las 56 dudas más frecuentes en relación a los implantes dentales.

No obstante, los especialistas podrán explicar mejor todas las preguntas planteadas en cada caso particular. El presidente de la EAO, el doctor Alberto Sicilia, insiste en que el implante no es algo que se consuma por sí mismo sino “una parte del tratamiento”, por lo que destaca la importancia de que las necesidades del paciente se planteen de forma global.

Además, advierte de los riesgos de acudir a clínicas de bajo coste para realizar estas técnicas, dado que no siempre se cumplen todas las garantías en ellas. “Los implantes son un tratamiento invasivo, por lo que debe hacerse con suma dedicación, sin escatimar en tiempo y en medios”.

La boca es un órgano y, como tal, requiere siempre un planteamiento global. “Hoy no hay tanto Leonardo da Vinci, por lo que el tratamiento de un paciente complejo requiere el estudio de 2 o 3 especialistas expertos en aspectos quirúrgicos, periodontales, de estética dental, de ortodoncia… Y eso solo se puede hacer desde el enfoque multidisciplinar”.

La tecnología ha supuesto una gran revolución en el mundo de la implantología. “Hoy en día el diagnóstico de un caso de implante se hace con programas virtuales y tecnología 3D, por lo que estamos empezando a prescindir de los moldes que tanto molestan a la gente cuando les metes la pasta en la boca”, afirma el doctor Sicilia.

De esta forma, se crean unos modelos que ya no son de escayola sino virtuales que, unidos al escáner del paciente, permiten conocer su estructura ósea y la de sus dientes. Así se obtiene un modelo más preciso, lo que facilita el diagnóstico y el tratamiento. Esto ya es una realidad.

Sin embargo, sí quedan por conseguir avances en el ámbito de la reconstrucción ósea y del tejido de la encía. “En este campo aún estamos en fase de desarrollo, pero yo creo que con la investigación que se está realizando en células madre, en los próximos años tendremos resultados prometedores que ofrecer a los pacientes”, concluye el periodoncista.

