NOTICIA

Publicado el 06.04.2017

House africano en Dekmantel El sello holandés Dekmantel recibe en su sello a Esa Williams, ahora más conocido como Esa, con un Ep de tres temas titulado Aweh.

El artista surafricano se ha ido haciendo un nombre en los últimos años gracias a sus producciones con aroma africano publicadas en sellos como Local Talk, Burek o Highlife, subsello de Huntleys + Palmers con el que ha publicó junto a Auntie Flo una serie de EPs dedicados a Kenya, Cuba y Uganda.

Ahora recala en el sello holandés, para el que ya grabó un podcast hace tiempo, con tres temas en los que le podemos escuchar en plena forma. En Blast comparte protagonismo con Narch Beats y Pendo Zawose, el tema fue grabado en Uganda y es descrito desde el sello como "una mezcla perfecta de afro-noise extraño con vocales de Gogo music". El segundo corte, Rift Valley, incluye las percusiones del colectivo Santuri y las vocales de Abakisimba. El EP se cierra con con Rent-A-Disc en honor a una libreria musical que abrió sus puertas en Ciudad del Cabo durante la década de los 90. Según la nota de prensa, esa librería era el lugar donde muchos de los djs de Ciudad del Cabo conseguían los primeros discos de house, entre los que estaba el padre del propio Ela.

Aweh EP sale a la venta el próximo 22 de mayo y debajo ya puedes escuchar los snippets de los tres temas.

Tracklist

A1. Esa & Narch Beats – Blast (Ft. Pendo Zawose)

B1. Esa – Rift Valley (Ft. Abakisimba)

B2. Esa – Rent-A-Disc

Más información:

Esa Williams: Facebook

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ