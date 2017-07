¡HOT! Las reveladoras fotos de Kylie Jenner para una revista que podrían causar un incendio

Kylie Jenner no para de causar revuelo en las redes sociales y ahora que publicó su provocadora sesión de fotos para la revista GQ, sus fans enloquecieron.

La más pequeña del clan Kardashian dejó muy poco a la imaginación en un bikini diminuto que la hizo posar sin errores, lució perfecta.

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 16, 2017 at 6:44pm PDT

Buscando impresionar, Kylie mostró su esbelta figura: La gurú del maquillaje puso todos sus años de experiencia en Instagram en práctica mientras posó ante la cámara.

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 16, 2017 at 8:09pm PDT

GQ @gqmexico @gq_germany @mrmikerosenthal A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 16, 2017 at 8:12pm PDT

Kim Kardashian se sincera

Ante su aniversario de bodas, el cumpleaños número 40 de Kanye West y un viaje a Japón, la estrella de Keeping Up With The Kardashians, el reality más visto de la TV que este próximo martes 18 de julio estrena el capitulo final de su temporada número 13 por E! Entertainment, se sentó con el panel de “The View” (no visitaba el programa hace cinco años) y ningún tema estuvo fuera de los límites. Primero, hablaron sobre su nueva relación con las redes sociales y después, del robo en París.

“Trato de compartir mi vida, amo hacer eso, pero creo que estos días soy un poco más cautelosa con lo que exhibo”, explicó en el show Kim. “Aprendí a no publicar en tiempo real; saco una foto, la guardo y la publico cuando dejo ese lugar, porque mostrar cada detalle no funcionó para mí”.

Aunque su vida estuvo en peligro, Kardashian cree que el robo cambió su vida, para bien. “Las cosas pasan por una razón, hay que prestar atención y entendí el mensaje” le dijo a la mesa de anfitrionas. “Aprendí mucho y algo tenía que cambiar en cómo me manejaba. Las cosas que eran importantes antes y que me gustaba mostrar, no es lo que disfruto ahora”.

Ver video relacionado:

La entrada ¡HOT! Las reveladoras fotos de Kylie Jenner para una revista que podrían causar un incendio aparece primero en TKM.



Fuente: Informacion General – Revista TKM Argentina

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo