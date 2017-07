¡HOT! Gigi Hadid con el pelo re corto y sin pantalones

“Fue una acción no deseada”. De esta forma, el gobernador Alberto Weretilneck calificó la detención de Jorge Toledo el martes por la tarde, cuando el hombre filmaba la detención de sus dos hijos por parte de un grupo de policías de la Comisaría 42. Sin embargo, el video de un vecino que registró todo el incidente se viralizó por las redes sociales. El gobernador señaló que ya se inició un sumario interno para evaluar el accionar de los policías que intervinieron en ese procedimiento en el barrio El Frutillar. “No había ningún peligro y por lo tanto, no debió hacerse esa detención. El hombre no estaba llevando adelante ninguna acción que pusiera en riesgo la vida de los agentes”, recalcó Weretilneck y de esta manera, contradijo la versión de la Policía que informó que el hombre había agredido a uniformados y esa situación no fue registrada por la filmación difundida.El primer mandatario avaló la detención de los dos jóvenes, planteando que circulaban a alta velocidad en una moto, “con el riesgo que eso implica para la población” y cuando la policía los detuvo, “tampoco tenía los papeles”.“Ahí empieza el proceso de discusión pero hasta ahí, todo bien. El padre sólo filmaba y no estaba incumpliendo ninguna ley vigente. Está claro que si no hay riesgo para la integridad física de la policía, ni se destruyen los bienes de la policía, esa detención no tiene sentido”, expresó Weretilneck.