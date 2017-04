NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

Hot Chip y Rahaan en un nuevo SoundEat! Tras celebrar una edición el pasado 8 de abril en la que se congregaron 5000 personas, las fiestas SoundEat! vuelven a la plaza Leonardo Da Vinci el próximo sábado 20 de mayo para celebrar otra jornada de música y gastronomía en la Ciudad Condal.

Los británicos Hot Chip encabezan el cartel de este evento en el que mostrarán su faceta como Djs. Además también ha sido confirmado el veterano dj de Chicago Dj Rahaan, uno de los máximos exponentes de la escena disco del otro lado del atlántico. Completan el cartel los catalanes Tversky y los djs del programa Canela En Surco que presenta y dirige Abu Sou.

Como es ya habitual, SoundEat! contará actividades infantiles de la mano de Minimúsica además de una selección de foodtrucks, que de darán a conocer en los próximos días.

+INFO Sábado, 20.05.2017 SOUNDEAT!

HOT CHIP (DJ SET) + DJ RAHAAN + TVERSKY + CANELA EN SURCO DJS@ Plaza Leonardo Da Vinci (Barcelona)

