Horror en Cañuelas: encerró a su familia y abusó de su hija discapacitada durante 9 años

El atacante fue apresado en la localidad de Bosques, Florencio Varela.

Un hombre fue detenido en la ciudad de Bosques, partido de Florencio Varela, acusado de golpear y encerrar a su mujer y nietos, además de abusar sexualmente durante 9 años de su hija discapacitada, que actualmente está embarazada.

Se trata de Ubaldo Reynoso, de 55 años, a quien su mujer ya había denunciado en el 2006 debido al sometimiento y violaciones reiteradas que sufría su hija, en ese entonces de 16 años, cuando vivían en la ciudad de Ezeiza. Debido a esto, el sujeto obligó a toda la familia a mudarse a Cañuelas bajo amenazas de matar a la adolescente, y continuó con los abusos y maltratos.

Así lo contó a Télam el jefe de la Policía Comunal de Cañuelas, comisario Adrián Pawlowski, quien informó que la mujer, la hija y los dos hijos de ésta "fueron trasladado a un hogar de resguardo, hasta tanto consideren que están en condiciones de volver a su vivienda".

"En el 2006, esta familia vivía en Ezeiza y la esposa de Reynoso había denunciado al hombre por los abusos sexuales que infringía a Johana, la hija de ambos, quien padece un retraso madurativo. Desconocemos cómo siguió esta denuncia, pero lo cierto es que el hombre trasladó a su familia a la localidad de Cañuelas", precisó el jefe policial.

La vivienda en cuestión está en el barrio San Esteban, en el corredor de la ruta 3, en las afueras de La Plata. Allí vivía el sujeto con su mujer de 47 años; Johana, la hija discapacitada actualmente de 25 años y cursando un embarazo de 8 meses y los dos hijos de ésta de 3 y 5 años, respectivamente.

Reynoso había sido denunciado el 15 de marzo último y se le dictó una orden de restricción perimetral para resguardar a las mujeres y los niños, pero no se había ordenado su detención, confirmó una fuente policial.

"El hombre trabajaba de transportista y cuando salía a trabajar dejaba a las mujeres y los niños encerrados, y amenazados de muerte", apuntó Pawlowski.

La denuncia fue hecha por un hijo que no vive con la familia y ese día fue a visitar a su madre y encontró a las mujeres y los niños encerrados bajo candado, por lo que debió romper la puerta para liberarlas.

"Es este hijo no conviviente quien se presenta en la comisaría primera a denunciar lo que pasaba en esa casa desde hace 9 años, tras escuchar el relato de su madre", detalló.

La mujer tras ser rescatada por su hijo contó que Reynoso los encerraba, no podían salir y les dejaba una lata para que hicieran sus necesidades. También relató que la maltrataba física y psicológicamente y que desde hacía 9 años abusaba sexualmente de su hija discapacitada, que está embarazada de 8 meses.

Este embarazo sería una consecuencia de los reiterados abusos que la joven sufría por parte de su padre y "se presume que los otros dos hijos que tiene la joven podrían ser de Reynoso, pero eso no lo tenemos confirmado por ninguna pericia o estudio", aclaró Pawlowski.

De inmediato se dio intervención a la fiscalía de Cañuelas a cargo de Norma Pippo y a la Comisaría de la Mujer y la Familia de esa ciudad, desde donde se brindó asistencia a la familia y al equipo de Ayuda al Niño de la comuna.

Así, la justicia dispuso una medida de restricción perimetral para resguardar a la familia pero no se ordenó la detención de Reynoso, quien se alejó de su familia y consignó otro domicilio, en el que luego se constató que no vivía.

La investigación judicial de los hechos denunciados incluyó varias entrevistas y pericias a las víctimas, que avalaron la veracidad de lo denunciado, por lo que ayer se ordenó la detención del hombre.

"No estaba en el domicilio que había dado a la justicia, por lo que se montó vigilancia en 5 domicilios del partido de Florencio Varela donde se presumía podía estar", explicó el jefe de la policía Comunal de Cañuelas.

Finalmente ayer el sujeto fue detenido cuando se aprestaba a salir de una remisera en la que trabajaba como chofer en la localidad de Bosques.

Reynoso, un hombre canoso, robusto, de casi 110 kilos, "no opuso resistencia y fue detenido y trasladado de inmediato a Cañuelas", agregó Pawlowski.

Quedó detenido acusado de "privación ilegítima de la libertad agravada por la condición de conviviente de menores de 18 años y por resultar una de las víctimas una persona discapacitada; coacción y lesiones leves agravadas".

TAGS