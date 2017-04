NOTICIA

Publicado el 06.04.2017

Hemlock recibe al inclasificable Parris Hemlock, sello que dirige el británico Jack Dunning aka Untold, acaba de anunciar su referencia número 28, un EP firmado por Parris con el título de Your Kiss Is Sour.

Parris es el nombre artístico de Dwayne Parris-Robinson, un joven británico con referencias en Tempa, Ancient Monarchy e Idle Hands y es el dueño del sello Soundman Chronicles, sello de culto que lanzó en 2013 y por el que han pasado artistas como Etch, Epoch, Facta o Wen; con los que ha logrado llamar la atención en la escena bass británica. Además, cuenta con apariciones habituales en Rinse FM y ha publicado una cassette recientemente en Keysound: TX280916 / TX111116.

Ahora se estrena en el sello de Untold con un Ep de tres temas en los que muestra su atípico sonido. Una mezcla entre la música experimental, el bass y el minimal más oscuro y profundo. Debajo puedes ver el vídeo del tema que da título al Ep y que ha sido publicado hoy por el sello británico.

Your Kiss Is Sour EP saldrá a la venta el próximo 5 de junio.

Tracklist

A. Your Kiss Is Sour

B1. Flowering In Threes

B2. My Beautiful Fantasy

Más información:

Parris: Facebook

