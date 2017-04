AUTOS / WRC Hasta las lágrimas

Thierry Neuville cantó victoria en el Rally mundial de Córcega y de esta manera sumó su primera victoria en el año con el Hyundai i20.

Neuville muy emocionado por su victoria en Córcega

La tercera fue la vencida para el piloto belga en esta temporada, ya que había tenido dos chances de triunfar pero las había desperdiciado. Ante esto, se mostró emocionado por el logro obtenido.

“Casi ganamos dos veces antes esta temporada, pero no lo hicimos. Me dije que habíamos abandonado dos veces antes y que no puede suceder por tercera vez. Me dije que todo funcionaría y finalmente nos las arreglamos bastante bien", manifestó Thierry Neuville.

"Creo que es la primera vez que tengo lágrimas en los ojos después de cruzar una línea de meta. No me suelo emocionar, pero esta vez supe que era un resultado importante para nosotros", cerró el hombre de Hyundai.

