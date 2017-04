Hallaron detenida en España a la joven argentina que estaba desaparecida en Turquía

Jimena junto a su novia

María Jimena Rico, la joven argentina de 28 años que estaba desaparecida en Turquía tras escaparse de la familia de su novia egipcia cuando las denunciaron en Dubái por homosexualidad, fue hallada junto a su pareja y ambas están detenidas en España.

La familia de Rico se movilizó en las redes sociales para intentar localizarla y pidió ayuda a las autoridades españolas, ya que aunque la chica nació en Argentina, tiene esa nacionalidad.

De María Jimena no se sabía nada desde el lunes pasado cuando, con su pareja, con la que huyó de Dubái tras ser denunciada por homosexualidad, se dirigía supuestamente a un hotel en Estambul.

La hermana de la joven, María del Valle Rico, explicó que, a través de Facebook, se puso en contacto con la familia de la novia de su hermana, Shaza Ismail, pero le dijeron que ellos tampoco tienen noticias de su hija.

"No sé si creerles porque intenté hablar con el padre de Shaza y no me dan su contacto, y me aseguran que continúa en Georgia, hasta donde persiguió a mi hermana y a su hija cuando huyeron de Dubái", añadió.

María Jimena Rico, nacida en Argentina y de padre español, viajó junto a su novia hasta Dubái para visitar a la madre de esta última, que, al parecer, estaba enferma. Sin embargo, la hermana de María Jimena denunció a los medios de comunicación que se trató de un plan orquestado por el padre de Shaza para retenerla en Dubái, donde reside su familia.

Al enterarse las dos jóvenes de que los padres las habían denunciado por homosexualidad, consiguieron huir en avión hasta Georgia, donde permanecieron tres días en casa de unos amigos. Cuando estaban en el aeropuerto para volar a Londres, donde Rico trabaja actualmente, apareció el padre de su novia, que quiso llevarla a la fuerza y rompió su pasaporte, además de amenazarlas de muerte, según la familia de la joven hispano-argentina.

Por esos hechos fueron detenidos tanto el padre como la pareja y, una vez puestas en libertad, llegaron a la frontera de Turquía, donde después de varios intentos de entrada, lograron tomar un micro hasta la localidad de Samsun.

Al llegar allí, fueron detenidas por la policía turca durante unas doce horas, acusadas de terrorismo, pero finalmente fueron liberadas y trasladadas a la estación de micros, para trasladarse hasta Estambul, donde tenían reservado un hotel al que nunca llegaron.

Su hermana afirmó que en su última comunicación, María Jimena había pedido a la familia que se pusieran en contacto con las autoridades si dejaban de tener noticias de ella, ya que se sentía amenazada y temía por su vida.

