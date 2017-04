RIVER 2 – QUILMES 0 Hacelo vos

Driussi no sólo es un goleador bonito: ayer asistió por duplicado a Alario…

Driussi estuvo fino en el área para pasarla.

¡Mirá el resumen de River – Quilmes!

River 1 – Quilmes 0. Fecha 19. Primera División 2016/2017.

De cabeza y de derecha, pero esta vez no hacia la red sino con destino a un compañero. Sebastián Driussi pelea cabeza a cabeza con José Sand el liderazgo de la tabla de goleadores (está a un grito del delantero de Lanús) pero anoche su aporte no fue con goles: ante Quilmes se puso la pilcha de asistidor por duplicado y en ambos casos Lucas Alario se encargó de aprovechar al máximo su generosidad. River, agradecido. Si bien el Gordo no estuvo fino a la hora del toque final, mostró lucidez para ubicar a su socio. En la apertura del marcador, de hecho, el 11 recibió un gran centro del ingresado Mora y la bajó de cabeza para que el Pipa la empujara. Y tras una contra vertiginosa y otro muy buen pase del uruguayo, Driussi decidió con clase en el área: no para vencer al arquero rival sino para habilitar otra vez a Alario, que definió al segundo palo. Cada día más completo, si desde hace rato comenzó a saldar su deuda de goles, se mostró cómodo en otra faceta y demostró que puede ser un buen asistidor para su compañero de ataque. Con Alario conforman una dupla que mete miedo: juntos suman 19 de los 31 goles que River tiene en el torneo. La única “mala” para el Gordo es que sumó otro oponente más para ser el capocannoniere: el Pipa ahora tiene sólo un grito menos que él. Traigan arcos que goles (y asistencias) sobran…

