Habló la hija de “La Tota” Santillán: “Mi papá sufre de paranoia, tratamos de descifrar qué nos quiere decir”

A medida que se van reconstruyendo los últimos días de Daniel La Tota Santillán antes de su detención por robo el viernes 7 y la posterior internación en un psiquiátrico, aparecen las certezas. Y a la par, asoman nuevos interrogantes. "Sufre de paranoia. Hace mucho tiempo que recibe amenazas y con mi hermano tratamos de descifrar lo que nos quiere decir porque, por su paranoia, no se le entiende muy bien", explicó Daniela Santillán, hija mayor del conductor.

¿Si mi papá le pegó a su ex? No sé decirte porque no estuve en su intimidad. No te puedo contestar algo que no sé

Tras contar que se comunica diariamente con su papá a través de llamados telefónicos, Daniela advirtió que "esto recién empieza". "Él necesita descansar: tiene mucho estrés, (últimamente) no dormía", dijo en el programa Nosotros a la mañana, de El Trece. Y habló de que Santillán tenía "mucho miedo". ¿A quién? Al ex suegro, Jorge Fiasche, que impediría el contacto del conductor con sus dos hijas menores, Camila (seis) y Mía (cinco años), fruto de su matrimonio con Sol Fiasche.

Así lo cree Daniela. "(Jorge Fiasche) es una persona que tiene mucho poder y por eso mi papá no puede ver a sus hijas. Eso le hizo muy mal, y terminó en una depresión muy grande. Ahí empezó su paranoia. Nosotros no le creíamos porque no se le entendía, pero ahora estamos muy atentos a lo que nos dice y nos cuenta".

Pese a asegurar que Santillán "no es una persona agresiva", su hija no desmintió ni afirmó que el conductor hubiera sido violento con Sol Fiasche: "¿Si le pegó? No sé decirte porque no estuve en su intimidad. No te puedo contestar algo que no sé", respondió Daniela, y de inmediato apuntó contra la mujer: "Ella era muy, muy celosa. Y lo desvinculó de todos los seres queridos, de la familia y de los amigos de toda la vida".

No poder ver a sus hijas le hizo muy mal, y terminó en una depresión muy grande. Ahí empezó su paranoia

Pero, ¿la situación económica de La Tota era apremiante como para terminar en el supuesto robo a un bazar de Vicente López? "Mi papá tiene la agenda llena todo el año. Y a pesar de que estaba mal, seguía trabajando. (El viernes a la noche) salió sin la billetera, y por eso hizo todo lo que pasó. En ese momento no tenía plata para pagar la mercadería", justificó su hija.

Daniela aclaró que La Tota vivía en un departamento que Jorge Fiasche le prestaba hasta que se vendiera una casa que había comprado con Sol. "Pero jamás se quedó sin dinero. No es que no tenía para departamento porque no pudiera pagarlo", aseguró.

En medio del diálogo con Daniela, el conductor Fabián Doman mostró al aire el último video de Santillán antes de su detención. Filmado por un celular en la noche del jueves 6, al conductor se lo escucha decir que Jorge Fiasches "es mafioso", antes de anunciar: "Yo (hoy) voy a dormir en la camioneta".

LEA MÁS:

Desesperado, perseguido y sin dinero: así fueron las últimas horas de "La Tota" Santillán antes de su detención

Habló Sol Fiasche, la ex de "La Tota" Santillán: "No podía estar suelto en la calle, era un peligro"

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo