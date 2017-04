NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Ha fallecido Mika Vainio Ayer por la tarde nos sorprendía la triste noticia del fallecimiento de Mika Vainio, uno de los máximos exponentes de la escena electrónica europea desde principios de los años 90. El artista finlandés tenía 53 años y ha fallecido de forma accidental (aunque la causa exacta no ha trascendido) durante un viaje vacacional por Francia.

Mika Tapio Vainio comenzó en la música a principios de los 80 tocando la percusión y utilizando instrumentos electrónicos en diferentes proyectos de música industrial y noise de su país natal, Finlandia. Su primer gran proyecto fue la creación en 1993 de Panasonic (más tarde Pan Sonic, por problemas legales con la marca) junto a Ilpo Väisänen y Sami Salo (que abandonaría el grupo en 1996). La formación seguiría en activo hasta el año 2009. A lo largo de esos más de 15 años de carrera con Pan Sonic grabarían una quincena de álbumes, la mayoría publicados a través de Blast First, sello experimental afiliado a Mute.

A la vez que participaba de los éxitos de Pan Sonic, Mika Vainio también publicaba música en solitario con su propio nombre y con alias como Kentolevi, Teknonivel, Philus o Ø; siendo con este último apodo con el que conseguiría los mayores elogios gracias a sus discos editados en Sähkö, sello que fundó el propio Vainio junto a Tommi Grönlund en 1993. Con su nombre real también ha publicado de forma prolífica a lo largo de sus casí 25 años de carrera, entre ellos en sellos como Touch, Editions Mego, Atak, Wavetrap o IDEAL, sello dónde se publicó su último álbum Mannerlaatta (2016).

Además de su colaboración con Ilpo Väisänen en Pan Sonic, Vainio también compartió trabajo con otros artistas tanto en proyectos como el megagrupo Rancho Relaxo Allstars, Kosmos (junto a Jimi Tenor), Vladislav Delay Quartet (cuarteto liderado por su compatriota) o ÄÄNIPÄÄ (junto a Stephen O'Malley aka Sunn O)))). Otros artistas con los que ha colaborado han sido Alan Vega (vocalista de Suicide, con el que grabó un par de discos junto a Ilpo Väisänen), el cellista Arne Deforce, el productor sueco Joachim Nordwall, el músico argentino Lucio Capece o el respetado multiinstrumentista francés Franck Vigroux con quien publicaría un excelente álbum titulado Peau Froide, Léger Soleil el pasado 2015.

Su inesperado fallecimiento llenó ayer las redes sociales de improvisados tributos y despedidas por parte de artistas de todo el planeta. A continuación os dejamos algunos de ellos.

One of the greatest has left us… R.I.P Mika Vainio , your legacy is eternal pic.twitter.com/LWbZ9Ea1hf — kangding ray (@kangding_ray) 13 de abril de 2017

One of my favorite records among the amazing discography of Mika Vainio. Rest in peace, Mika Vainio <3 https://t.co/Qo5oCD9dXr — jennifercardini (@jennifercardini) 13 de abril de 2017

Ø — Olematon NEW DEFINITION OF TECHNO – #mikavainio … miss u mika https://t.co/HRUwUrDaSX — alva noto (official) (@carstennicolai) 13 de abril de 2017

post trio gig pic from japan jan 2011 w/ thomas brinkmann & mika vainio, such fond memories. mika will be missed by many, what a huge loss pic.twitter.com/UswbiOzsH5 — Oren Ambarchi (@orenambarchi) 13 de abril de 2017

RIP Mika Vainio

Crushed.

Tragic genius of the highest order.

1963-2017https://t.co/aJGMlmb9gk — Stephen F. O'Malley (@IdeologicOrgan) 13 de abril de 2017

Más información:

Mika Vainio: Web Oficial

