Publicado el 19.04.2017

Gunnar Haslam tiene un nuevo álbum preparado Tras tres álbumes publicados en L.I.E.S., el sello de Ron Morelli, parece que Gunnar Haslam ha decicido cambiar de aires editoriales y sus producciones más recientes están viendo la luz a través de otro sello neoyorquino, el que gestionan los chicos del colectivo The Bunker.

Así fue con su Ep Scale No Flam editado este mismo 2017 y así lo será con Kalaatsakia, su nuevo álbum que será publicado a principios de junio con doce nuevas piezas sonoras firmadas por el artista neoyorkino.

Un álbum en el que Gunnar Haslam refleja su pasión por el dub y el dancehall a pesar de que el techno siga siendo su discurso principal. Debajo puedes escuchar uno de los temas al completo así como los snippets de todos los demas.

Kalaatsakia sale a la venta en doble vinilo y digital el próximo 2 de junio.

Tracklist:

A1. Broadcast

A2. Kalapuyan

A3. Transdisciplinary

B1. nxbound

B2. Kjolle

B3. Rservoir

C1. Istvaeonic

C2. Kpalaga

C3. Kaltrees

D1. Invariance

D2. Density

D3. Second Version

Escucha Second Version:

Escucha los snippets:

Portada:



Más información:

Gunnar Haslam: Web Oficial

The Bunker New York: Web Oficial

