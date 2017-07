Griselda Siciliani se mostró en ropa interior y llovieron las críticas

“Río Negro no está encontrando en Nación las respuestas que espera para el sector frutícola”. Así se refirió ayer el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, a las demoras del gobierno central ante algunas demandas puntuales del sector. Fue más allá y dijo puntualmente que “la CAFI como la Federación de Productores se dedicaron a bastardear el proyecto en Buenos Aires, demostrando el desacuerdo, con lo cual el proyecto no digo que se cayó, pero que en estas condiciones Nación no va a financiar. Sin consenso Nación no va a poner dinero. Esto fue lo que sucedió”.El plan al que Weretilneck se refería es el Libro Blanco de la fruticultura, presentado ante el presidente Mauricio Macri, aunque la exigencia de Nación era que llegara acordado con todos los sectores, lo que evidentemente no sucedió.“El nuestro es un proyecto distinto y que plantea una reforma estructural. Nación creo que vio que si cada uno de los sectores hace la suya, está claro que no puede haber un proyecto integral y lo nuestro era un proyecto integral. Pretendemos que los productores se asocien, que podamos bajar costos, conseguir financiamiento más barato, generar nuevas plantaciones. Hoy estamos horrorizados porque entra fruta chilena, pero entra porque es más barata que la nuestra. Íbamos por la reforma estructural. Los otros sectores no lo entendieron así”, dijo Weretilneck. En una entrevista con el programa 120 Noticias de Medios del Aire, en Roca, explicó que “nuestra propuesta es pública, la tiene Nación, la tienen todos, pero tendrán que definir si la toman o no. Con la idea de los subsidios, los créditos, la postergación de vencimientos no se va a resolver esta crisis”.En otro orden, sobre el nuevo sistema para notificar licencias docentes, indicó que “más que controlar ausentismo se pone en marcha un método nuevo para la cobertura de suplencias, ese es el problema de hoy. Los docentes que faltan van a tener un sistema automático. Lo que busca Educación es mejorar la cobertura o reemplazo del enfermo. Ahora pasa a estar centralizado en Educación. Este es el cambio, no es controlar más al que falta, sino es cubrir esas vacantes con más celeridad. Pensamos aplicarlo en otros ministerios”.En el terreno político, el mandatario planteó que “nosotros somos un proyecto provincial y dentro de él hay puntos de vista. Hay algunos que son más críticos de Nación”, en referencia al vicegobernador Pedro Pesatti que se había mostrado muy molesto por la demanda del Fondo del Conurbano que hizo María Eugenia Vidal.