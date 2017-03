Gremios: la CGT no fue al Congreso y fustigó a Macri por la advertencia a Baradel

Gremios: la CGT no fue al Congreso y fustigó a Macri por...

Una frase poco feliz y sólo un sindicalista que no es legislador en el recinto. En plena puja por la paritaria docente y en la antesala de un paro nacional de maestros y una marcha contra su gobierno, Mauricio Macri redujo al mínimo las alusiones al movimiento obrero en la apertura del año legislativo.

Fueron sólo dos pasajes del discurso de una hora. Pero alcanzaron para alimentar la tensión gremial que desde hace varias semanas surca la coyuntura.

Lejos de una advertencia global a los maestros que amenazan con demorar el inicio de clases previsto para el lunes, el Presidente optó por aludir directamente a Roberto Baradel, jefe del principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires, Suteba, y blanco de las críticas del oficialismo por su identificación con el kirchnerismo.

Macri hablaba de la necesidad de "cuidar, apoyar y reconocer" a los docentes, cuando lanzó: "No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide".

Baradel, que fue amenazado en los últimos meses y circula con custodia igual que su familia, reaccionó rápido. Una hora después estaba en Comodoro Py para denunciar penalmente al Presidente. El CELS se sumó a la presentación por amenazas como amicus curiae (amigo del tribunal).

En otro tramo de su discurso, Macri destacó que su gobierno está pagando la deuda con las obras sociales sindicales. "Reconocimos una deuda histórica", dijo. Llamativamente, vinculó esa puesta al día con los sindicatos con la cobertura universal de salud que debe garantizar el Estado.

La alusión directa y personal a Baradel cayó mal entre los gremialistas. "Manifestamos nuestro repudio con la amenaza y nuestra solidaridad con Baradel. La amenaza de Macri no se puede aceptar", advirtió a LA NACION Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT y diputado del Frente Renovador.

Daer también se quejó por la falta de precisiones del mensaje presidencial. "Escuchamos un montón de frases sin explicación de cómo se van a lograr los objetivos. Pura fantasía y enunciados, concreto, nada", disparó.

Juan Carlos Schmid, otro de los jefes de la CGT, por su parte, cuestionó las definiciones económicas del Presidente. "La gente no puede esperar que los brotes verdes se conviertan en ramas", graficó en diálogo con Radio Nacional.

Asistir a la Asamblea Legislativa nunca estuvo en los planes de los referentes de la CGT. "No vamos a ir a escuchar a Macri en pleno conflicto", razonó uno de ellos ante LA NACION. El año pasado, cuando la GGT estaba dividida, Hugo Moyano sí estuvo presente.

Guillermo Pereyra, jefe del gremio de petroleros y senador por Neuquén, no estuvo en el Congreso. Aunque no lo nombró, Macri destacó el acuerdo entre la Nación, las provincias y "los trabajadores" para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, y vinculó ese proyecto con la llegada de "las primeras inversiones", aunque no dio mayores precisiones sobre eventuales desembolsos.

El único gremialista presente entre los invitados fue Gerónimo "Momo" Venegas, que aplaudió desde uno de los palcos superiores y tuiteó fotos junto a su compañero de platea, el presidente de la UCR, José Corral. Venegas es un aliado del Gobierno a través de Fe, su fuerza política.

Mientras Macri hablaba por cadena nacional, los otros dos jefes de la CGT, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, comían un asado en la sede de Azopardo con Moyano y Luis Barrionuevo, sus antecesores en la conducción de la CGT antes de la reunificación de agosto pasado. Antonio Caló volvió a faltar. Tampoco estuvo el otro referente de la UOM Francisco "Barba" Gutiérrez, con quien Pablo Moyano mantiene una fuerte pulseada por la normalización de seccionales de la CGT. Pablo Moyano amenazó con abandonar la central después de la marcha del martes que viene.

Se habló del embate del hijo de Moyano, pero hubo coincidencia en que la sangre no llegará al río. La discusión central fue por el paro que la CGT lanzó hace casi un mes. Volvió a quedar claro que el tema divide a la mesa chica de la central.

Moyano y Andrés Rodríguez (UPCN) quedaron al frente del grupo que recomienda esperar. Barrionuevo pidió parar sin falta antes de fin de mes. La huelga no tiene fecha. Y seguirá sin tenerla por varios días.

Respaldo en el senado a la marcha de la CGT

La CGT se llevó ayer un amplio respaldo de los bloques opositores del Senado a la marcha que realizará el próximo martes contra el Gobierno.

En un encuentro organizado por el FPV, a pedido de la central obrera, los dirigentes sindicales expusieron las razones por las que realizarán la protesta. "Marchamos para pedirle al Gobierno una rectificación de su política económica y laboral", afirmó Héctor Daer, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, que concurrió acompañado por Juan Carlos Schmid y Julio Piumato.

El jefe del bloque FPV, Miguel Pichetto, manifestó el apoyo de su bancada a la CGT, en tanto que el dasnevista Alfredo Luenzo (UNA-Chubut) anunció que el interbloque filomassista de la Cámara alta acompañará a la central obrera en su jornada de protesta.

