PC / DOCK SUD Grave denuncia contra el presidente

La Aprevide denunció a Aníbal Campanini por "encubrir a un barra prófugo de un asesinato".

0 0

Grave denuncia contra el presidente

Ferraresi, Campanini y Daniel Scioli (laciudadavellaneda.com.ar).

Relacionadas

No quiere que se escape Inundados de alegría

Acá, el comunicado textual de la Agencia de Prevencion de la Violencia en el Deporte:

"La Aprevide denunció al presidente de Dock Sud, Aníbal Campaninni, por encubrimiento de un integrante de la barra brava del club que estuvo involucrado en un asesinato ocurrido en enero de 2015. Juan Manuel Lugones, titular del organismo de seguridad bonaerense, presentó su demanda luego de que las escuchas dispuestas por el juzgado interviniente en el crimen demostraran cómo el dirigente dateaba y advertía al barra “Coco” Gómez -cuando éste aún estaba prófugo- sobre movimientos policiales que podían terminar con su captura. “No existe justificación alguna para la connivencia del presidente de un club y los barrabravas. La lucha contra la violencia en el deporte es un trabajo de todos, para que vuelva la familia a las canchas –manifestó Lugones-. La Gobernadora María Eugenia Vidal y el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo dan pelea contra las mafias de la Provincia, y nosotros desde la Aprevide hacemos nuestra parte para terminar con las mafias del fútbol".El homicidio que origina todo fue el 5 de enero de 2015, cuando Humberto Visgarra resultó asesinado en ocasión del robo a la parrilla “La Brigada”, donde trabajaba como valet parking. La Justicia inició la investigación siguiendo la pista de tres barras de Dock Sud: “Tuni” Aguerrido, “Boli” Giménez y el mencionado “Coco” Gómez, quien fue el último en caer. Los tres, que ahora están presos, eran “ñoquis” del área Espacios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda. El juzgado pidió rastrear las llamadas del teléfono de Gómez para dar con él y ahí surgió el presidente de Dock Sud en su rol de encubridor. En las escuchas, Campaninni dice textualmente: “Yo no puedo sacar la cara por nadie porque está muy caliente el tema de que los presidentes meten a los barras. Encima están marcados, pero están marcados por el intendente, ¿viste? Porque no lo quieren a Ferraresi”, dijo en referencia al ingeniero Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. A esto, el barrabrava le contestó: “Para no ir hasta ahí lo voy a llamar a “Fer” y que “Fer” que le pasen los tickets a mi hermano”. Ahí Campaninni le agregó: “El sabe porque tiene amigos políticos y si lo están volteando a Ferraresi, te van a voltear a vos también, al único al que tenés que avisarle es al que te responde a vos”.Luego de los incidentes que se produjeron el 2 de septiembre del año pasado, cuando se celebraron los 100 años de Dock Sud (el festejo terminó con varios heridos de bala), Juan Manuel Lugones citó a Campaninni para solicitarle información sobre quiénes causaron aquellos disturbios, pero el presidente del club no sólo que ocultó dicha información sino que, en otra escucha, fue detectado advirtiéndole a Gómez qué barras no deben ir al estadio porque están “marcados” por la Policía como responsables de los hechos. En la previa a un encuentro entre ambos, ocurrido el 17 de octubre de 2016 en el playón de estacionamiento del supermercado Makro y con Gómez prófugo de la Justicia, Campaninni le advirtió: “Che, boludo, ¿vos viste que hay un Focus con un policía adentro, acá?, mostrando su preocupación sobre cuál era el motivo de esa presencia policial. Una vez consumado el encuentro con el barrabrava, el presidente de Dock Sud le dio entradas e indumentaria del club. Para la Justicia, los avisos del dirigente a Gómez tienen una gravedad superior a los de cualquier otro ciudadano, dado que, por su investidura dirigencial, cuenta con acceso oficial a cuestiones vinculadas con los operativos dentro de la cancha y en sus accesos.La denuncia de la Aprevide contra Campaninni quedó radicada en la UFI descentralizada de Avellaneda N°4 del Dr. Guillermo Castro, Juzgado de Garantías N° 9 del Dr. Luis Carzoglio".

Temas

dock sud

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)