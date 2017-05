Graciela Ocaña: “La AFA es el grondonismo bajo otras caras”

La legisladora porteña Graciela Ocaña estuvo en PM y negó que en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hayan producido cambios estructurales, habló de su posible candidatura en las próximas elecciones y dijo que admira a la gobernadora María Eugenia Vidal .

"Lo importante es que se termine de erradicar la idea de 'roban pero hacen'. Se puede hacer sin robar. La corrupción no sólo tiene su aspecto moral y ético, si no se la combate, nos mata", señaló Ocaña y contó que se aboca a la presentación de su libro Contra la corrupción.

Ocaña dijo que el dinero robado generalmente se destina a la financiación de los partidos: "La corrupción pasa fundamentalmente por el financiamiento de la política, es el gran justificativo para generar actos de corrupción; allí participa el político y el empresario".

Consultada sobre las nuevas autoridades de la AFA, la legisladora sostuvo que la entidad sigue teniendo viejas estructuras. "Es el grondonismo bajo otras caras y otros nombres", opinó.

Ocaña apuntó contra el presidente de Independiente Hugo Moyano: "En el Fifagate algunos argentinos tuvieron un rol estelar. Hugo Moyano tiene antecedentes y está acusado por la Procelac. La Conmebol no tomó el debido análisis de los antecedentes de algunas de las figuras".

La legisladora también dijo que espera que no se repita el panorama de crisis económica de los clubes: "Espero que no nos topemos con clubes fundidos y dirigentes ricos, esperemos que la televisación no termine malversada".

Con respecto a una posible candidatura dentro de Cambiemos, Ocaña aclaró: "No he recibido ningún ofrecimiento. Tengo una profunda admiración por la gobernadora de la Provincia porque está haciendo aquello que los dirigentes políticos no han hecho porque no se ve" y reiteró que "no hay ofrecimiento, sólo especulaciones".

