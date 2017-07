Gladys “La Bomba Tucumana” tuvo un fuerte cruce con la hija de Lía Crucet y amenaza con renunciar al “Bailando”

Karina Crucet, hija de Lía, se mostró muy enojada porque Gladys La Bomba Tucumana, actual participante del Bailando, dijo que desconocía su discografía, y le dedicó duras palabras en Este es el show: "Escuché que no aumentó su trabajo (a pesar de ser parte del ciclo de El Trece). Si bien mi mamá y ella son un clásico de la bailanta, hay que abrir la cabeza, los años van pasando. Ya está, bárbaro, sos clásico y tenés un lugar, ahora dale lugar a otra gente".

La Bomba Tucumana se sintió ofendida por estas palabras y arremetió en un móvil en vivo: "Una a veces habla por ser honesta, no sé por qué Karina se molesta tanto conmigo, que no soy nadie. No conozco la discografía de mi hijo, que es la luz de mis hijos, ese que no es ningún marica".

"Si vos sabés lo que es este laburo y sabés que no soy ni La Bomba ni Lía Crucet, y sabés que soy una laburante y que con esto mantengo a mi nieta y a mi familia, que estoy separada y estoy sola… Hace mucho que estoy en esto, no me importa si conocés La Cocotera o no", manifestó Karina, aún indignada por la desinformación de La Bomba Tucumana.

Pero ella, lejos de hacer las paces, volvió a atacar. Esta vez, contra El Baile de La Cocotera, uno de los temas más conocidos de Karina: "Es un cover".

"¡Es mío! Andá a SADAIC si querés. Tengo una versión disco y una versión cumbia", se defendió la hija de Lía. "No tengo tiempo para ir a SADAIC, Karina, pero es un cover. Como La pollera amarilla, que también es un cover. Son temas instrumentales a los que se les pone letra", arremetió la participante del Bailando.

La discusión no terminó de la mejor manera y, un rato después, Ángel de Brito aseguró a través de su cuenta en Twitter que La Bomba Tucumana quiere bajarse de ShowMatch porque "se siente muy atacada".

