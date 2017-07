Gisela Berger y su relación con Scioli: “Daniel me pide que lo perdone y vuelva con él”

Pareciera que hace una eternidad que Daniel Scioli (60) anunciaba que iba a ser padre con Gisela Berger (28) y que ella hacía público que el ex gobernador bonaerense no lo había tomado bien y que hasta le había sugerido practicarse un aborto.

Sin embargo, la modelo recién transita su quinto mes de embarazo y, tal como dejó sentada su postura en aquél momento, sigue sin intenciones de volver con el candidato a diputado por Unidad Ciudadana, quien pese a todo insiste en reconquistarla.

En declaraciones a la revista Hola Argentina, la ex bailarina de ShowMatch, quien regresó de Alicia, su pueblo natal en Córdoba, para realizarse unos controles médicos, afirmó: "Él no me habla de otra cosa más que de su pedido de perdón, y me dice de volver. Pero nunca apareció en mi casa, que era lo que yo esperaba mínimamente".

Sin embargo, para Gisela parece no haber vuelta atrás. "Lo que en su momento me enamoró de él fue que me dijo que quería formar una familia bien, ya que nunca pudo. Pero no concuerda lo que dice con lo que hace, es todo lamentable y triste, nunca esperé que él tuviera esas actitudes", sentenció Berger, quien dice que hoy por hoy se mantiene económicamente gracias a sus ahorros y la ayuda de sus padres.

"Ellos son los que me acompañan y apoyan en este momento porque parece que Daniel sólo está en las buenas", expresó la escultural rubia, quien piensa retomar su carrera laboral "cuanto antes". "Mientras, estoy pendiente del embarazo y de mi cuerpo en general", concluyó.

