Gils Carbó se defiende y pide su sobreseimiento

Con la firma del contrato de adjudicación entre el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y la empresa CPC, quedó sellado el acuerdo para que la constructora del empresario investigado por corrupción, Cristóbal López, realice la obra del colector cloacal costanero.El contrato por 189.288.508 pesos fue rubricado por el administrador del Enohsa, Luis Jahn y el gerente técnico de CPC, Horacio Facetti, con el aval del gobernador Alberto Weretilneck quien se desentendió de la adjudicación que llevó adelante el gobierno nacional.“DeBariloche” reveló hoy que la empresa que obtuvo la obra por licitación, al ofertar el presupuesto más bajo, tiene bienes inhibidos y su propietario una causa judicial en marcha, por lo que se reavivó el fantasma de la calle Mitre, obra que no se concluyó en su totalidad ante la presunta quiebra de la empresa contratista.“Con los sistemas de controles que tiene el Estado nacional es de suponer que la empresa había cumplido con todo lo que exige el pliego”, dijo el gobernador ante la consulta de este medio y enfatizó que no formó parte de la adjudicación porque la obra la realiza el gobierno nacional.Weretilneck recordó que CPC “tiene otras obras en la provincia, está ejecutando la ruta 23”, afirmó y agregó que “mientras cumpla con los contratos, con los plazos de obra y con las obligaciones, no hay que estigmatizar a la empresa y no hay que pensar que no pueda cumplir con la obra”.Insistió que mientras la empresa “cumpla con lo que el contrato establece y no haya ningún tipo de anomalía y el Estado controle lo que se tiene que hacer, no veo que haya algún tipo de inconveniente”.Junto a la firma del contrato por el colector, también se firmó la segunda planta depuradora de la ciudad que realizará la empresa Codam S.A con un presupuesto de 297.999.000 pesos.El gobernador, al igual que el administrador del Enohsa y el intendente Gustavo Gennuso destacaron el avance en la firma de los contratos de dos obras postergadas para el mejoramiento del saneamiento del lago Nahuel Huapi y la mejora en la calidad de vida de la comunidad.