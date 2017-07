Gianluigi Donnarumma aceptó renovar su contrato con el AC Milan bajo una particular condición

El AC Milan se dio el gusto de retener a su proyecto más importante de los últimos años. El club italiano anunció la renovación de contrato del joven portero italiano Gianluigi Donnarumma, de 18 años, quien había amenazado con marcharse y despertó el interés de varios de los mejores clubes de Europa. Finalmente, prolongó su acuerdo hasta el 30 de junio de 2021.

El vínculo se confirmó en un comunicado oficial, donde se definió el cierre de esta negociación como "una buena noticia para el club, que quiso con fuerza la firma y que insistió para conseguirla, para el chico y los aficionados".

Si bien el club milanés no aclaró el acuerdo económico alcanzado con Donnarumma, los medios italianos coinciden en estimar que el portero ganará unos 6 millones de euros por temporada y que tendrá una cláusula de rescisión de aproximadamente 75 millones de euros.

Lo curioso del acuerdo es que el Milan anunció al mismo tiempo la contratación del hermano de Donnarumma, quien también es guardameta, para que se una a la plantilla que dirige Vincenzo Montella.

#ACMilan announce the permanent signing of Antonio Donnarumma from @asterasfc, through to 30 June 2021

— AC Milan (@acmilan) July 12, 2017