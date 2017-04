NOTICIA

Publicado el 17.04.2017

Ghostly publicará un disco en 3D de Christopher Willits Con el título Horizon saldrá a la venta en mayo el nuevo álbum Christopher Willits, veterano productor y músico electrónico. Un álbum que marcará un antes y un después en la plataforma que lo edita, Ghostly, ya que será el primer álbum en 3D audio espacial que publique el sello norteamericano.

Willits no es un extraño en el sonido 3D audio espacial. Es el co-fundador de la plataforma Envelop con el que desarrolla un software de código abierto que se integra con herramientas de producción como el Ableton y con otras plataformas de realidad virtual consiguiendo un sonido espacial en tres dimensiones en diferentes localizaciones.

Christopher Willits comenzó su carrera artística en el terreno del ambient a principios de la pasada década, publicando una serie de álbumes en el sello 12K. El sonido minimalista y cálido que se pueden encontrar en esos discos sigue siendo el ingrediente principal de su obra. Desde entonces ha colaborado con otros músicos de la talla de Ryuichi Sakamoto, Zach Hill (Death Grips), Taylor Deupree o toda la banda de Tycho (a quién además echó una mano en su reciente álbum Epoch).

Si estás interesado en ver su proyecto Envelop en acción, se podrá disfrutar en The Midway (San Francisco) a partir del próximo 29 de abril, día en el que se inaugurará la instalación con un evento de apertura que incluye actuaciones en audio espacial de Elan Rosenman, The Ride, Snuise, Mark Slee y el propio Christopher Willits.

Horizon sale a la venta el próximo 19 de mayo, puedes reservar tu copia aquí.

Tracklist:

01. Comet

02. Return

03. Rising

04. Light and Dark

05. Simplicity

06. Rotation

07. Waipio

08. Two Vídeo de Comet:

