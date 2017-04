Gerardo Morales: “No admito la irrupción de la policía en la Universidad y no tenían por qué detener a los chicos”

"El procedimiento fue indebido e ilegal. Lo que pasó en la Universidad de Jujuy con la Policía lo rechazo y está en marcha una causa judicial", dijo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , durante una entrevista en LA NACION pm .

El mandatario además vinculó a una parte de la Policía de Jujuy con la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala : "Como en toda organización hay gente bien y gente mal. Hasta hace un par de años Milagro Sala comandaba la mitad de la policía. No admito la irrupción de la Policía y no tenían detener a los chicos".

Morales además detalló: "Me mintieron en el informe, por eso aparté a tres comisarios. Estoy muy molesto porque el día sábado cuando me tuvieron que explicar lo que hicieron me mintieron en la cara. Me dijeron que no ingresaron y en el video se ve que sí".

El ex presidente del radicalismo a nivel nacional habló sobre la estrategia de su partido tanto en Jujuy como en la Ciudad de Buenos Aires: "El frente que integramos en Jujuy incluye a Cambiemos y al Frente Renovador. La alianza sigue. Estamos definiendo la estrategia electoral. Puede ser que el radicalismo vaya con Cambiemos y el Frente Renovador por fuera. Si no iremos como el Frente Cambiemos Jujuy".

Sobre la candidatura de Elisa Carrió en nombre de Cambiemos y el apoyo de un sector del radicalismo porteño a Martín Lousteau , opinó: "Me parece que el radicalismo debería consultar al PRO en el distrito clave para ellos. Allí deberían trabajar fuerte Cambiemos, pero hay que seguir dialogando. Si la decisión de Cambiemos es que vaya Carrió, me gustaría que el radicalismo integre la lista. Es una de las referente de Cambiemos junto a Mauricio Macri y Ernesto Sanz. Lamento que no se haya alcanzado aún un acuerdo con el radicalismo".

También respondió a los planteos de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó , que pidió la libertad de Milagro Sala: "No cambió nada para que se la libere. No me sorprende la opinión de Gils Carbó porque militaron junto a Milagro Sala en Justicia Legítima El tema de Milagro sala lo debe resolver la Corte".

Sobre las denuncias de corrupción por las obras públicas en Jujuy, detalló: "Fellner tiene responsabilidad en la matriz de corrupción de la obra pública. La mega causa no sólo involucra al ex gobernador, Eduardo Fellner , sino también a ex funcionarios nacionales y de otras organizaciones sociales.

Más sobre LA NACION pm

