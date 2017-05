Gerardo Milman: “Los delitos de lesa humanidad no prescriben”

El secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman estuvo en PM y habló del fallo de la Corte Suprema y de la próxima presentación de los índices de delito en el país.

cerrar

"Decidimos no discutir el fallo, tengo opinión formada, los delitos de lesa humanidad no prescriben. No debe haber dos por uno en ningún otro delito. Deben cumplir su condena para terminar con la puerta giratoria", señaló Milman y recalcó: "No queremos discutir los fallos de la Corte, lo respetamos, sería bueno que el Congreso legisle en función de que estas cosas no sigan pasando".

Con respecto a los índices de delito en la Argentina, el secretario anticipó: "Tenemos un seguimiento del mapa del delito diario, y lo hacemos también con las provincias. Lo vamos a hacer público junto a otras herramientas. La encuesta de victimización es inédita en la Argentina, nos va a servir para conocer la cifra de delito que no se denuncian. Calculamos que en un mes podremos presentar los resultados".

Consultado sobre las políticas del Gobierno, Milman señaló: "Es difícil hoy estar en la avenida del medio, entre la corrupción y la ética. Hay que tomar decisiones políticas. No vemos que haya un espacio intermedio que permita estar con un pie en cada lado".

En cuanto a la próxima competencia electoral, el secretario subrayó: "La elección debe fortalecer a Vidal y a Macri. Esto significa políticas públicas exitosas para salir del populismo".

Más sobre LA NACION pm

Graciela Ocaña: “La AFA es el grondonismo bajo otras caras”

Gabriela Michetti: “Nunca estuvimos de acuerdo con la ley de 'dos por uno' ni para un violador ni para delitos de lesa humanidad”

Habló el hijo de José Potocar: "Mi padre puede justificar su patrimonio"

"La Fiscalía es el lugar más seguro del Poder Judicial", decía ayer Cartasegna

Martín Lousteau: “Me gustaría competir dentro de Cambiemos”

Cómo fue la amenaza al fiscal Fernando Cartasegna

Leer mas