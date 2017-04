Gallardo no se guarda nada y pone lo mejor ante Quilmes

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró este viernes que frente a Quilmes, el domingo por la fecha 19 del Campeonato de Primera División, jugará el mismo equipo que venció a Godoy Cruz en Mendoza el último domingo.

"La idea es mantener el mismo equipo, lo vamos a trabajar mañana, pero queremos que se repita la formación que ganó en Mendoza. Necesitamos que el equipo se siga afirmando", consideró el "Muñeco" tras el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza.

De este modo, el equipo será con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

En cuanto a la posibilidad de darle descanso a algunos jugadores, Gallardo destacó: "No estoy evaluando la rotación, por ahora no estamos sufriendo la exigencia, quizá en el mes de mayo lo vayamos a analizar de acuerdo a cómo lleguen todos los jugadores".

"No tengo por qué cambiar porque no veo el desgaste, aunque sabemos que hay casos puntuales como Maidana o Ponzio que vienen jugando mucho hace tiempo y por ahí les cuesta recuperar, pero si están bien van a jugar", explicó el DT.

En cuanto a la pelea por la punta, Gallardo opinó que "a nosotros nos queda sumar puntos y esperar que los de arriba nos den una chance de poder estar en la pelea, faltan muchos partidos y esperemos que se nos dé aunque no depende de nosotros que sólo debemos sumar y esperar".

Al tiempo que sobre el juego del equipo y de lo que le falta, el "Muñeco" rescató: "La idea es mantenernos con este crecimiento futbolístico, que se muestre consistente, tenemos que mejorar en el tema de no dar ventajas para que nos ataquen poco".

Posteriormente, el técnico de River elogió el presente del mediocampista Gonzalo Martínez. "Me pone muy contento que el 'Pity' haya podido cambiar las críticas por elogios, siempre hablé de que los tiempos de adaptación son distintos, en este caso el mérito es de él que lo pudo resolver", reflexionó.

El plantel "millonario" trabajó este viernes a la mañana en el predio de Ezeiza con tareas futbolísticas en espacios reducidos. Ponzio y Maidana, que había recibido una rutina de trabajo más liviana que el resto, se entrenaron con normalidad y están en condiciones de ser tenidos en cuenta para concentrar el sábado por la tarde.

Además serán convocados Maximiliano Velazco, Gonzalo Montiel, Camilo Mayada, Rodrigo Mora, Carlos Auzqui, Exequiel Palacios e Iván Alonso.

Por otro lado, el delantero Marcelo Larrondo, que la semana pasada no pudo jugar en reserva por una dolencia muscular, se entrenó nuevamente de manera diferenciada y deberá aguardar otra semana más para empezar a sumar minutos en reserva.

River que viene de sumar tres victorias consecutivas en el torneo local y se encuentra a ocho puntos de la cima, recibirá a Quilmes, que tiene apenas 19 puntos tras la derrota frente a Racing y espera la asunción de su nuevo entrenador, Cristian Díaz.

TAGS