Gallardo: “No estoy desesperado por irme de River, claramente disfruto de estar acá”

En medio de la pretemporada, Marcelo Gallardo habló desde Orlando sobre su presente en River y de lo cómodo que se siente en el club. Si bien admitió que en diciembre pensó en abandonar la institución y que uno de sus desafíos es dirigir en Europa, aseguró que hoy sólo piensa en el Millonario.

"Todavía, como entrenador, no me fui a Europa, pero calculo que en algún momento de mi vida tendré otros desafíos. Uno de ellos es dirigir en Europa pero será cuando tenga que ser. Estoy bien y la gente me brinda un afecto enorme. No estoy desesperado por irme de acá, claramente disfruto de estar donde estoy", declaró el Muñeco en diálogo con el canal TyC Sports.

El entrenador confesó que estuvo muy cerca de dar un paso al costado por el deterioro que genera el cargo, pero se inclinó por renovar el vínculo con el club de Núñez. "La exigencia es muy linda y a mi me encanta, pero lleva cierto desgaste. A fines del año pasado estaba más para irme que para quedarme. Finalmente decidí quedarme y disfrutar", contó el "Muñeco", cuyo contrato con River se vence en diciembre.

"Los ciclos son cortos, no se puede trasladar a mucho tiempo porque sabemos que esto es partido a partido, semestre a semestre, y en base a cómo uno se siente, cómo va la cosa, uno toma decisiones. Voy a disfrutar este año más allá de todo lo que pase en el medio. Me siento cómodo, me dan todas las posibilidades para que me sienta bien", concluyó Gallardo.

