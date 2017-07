Personal no docente y representantes del gremio ATE iniciaron una permanencia, esta tarde, en las instalaciones de la Escuela N°323 de Roca, contra la implementación del nuevo Manual de Misiones y Funciones del Personal de Servicio de Apoyo de Escuelas. “Hemos tomado esta decisión porque el ministerio de Educación va a modificar, de manera unilateral, las condiciones de trabajo de 4000 porteros de las escuelas provinciales”, explicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, sobre la determinación. Debido a esta protesta, las clases de los turnos mañana y tarde fueron suspendidas durante la jornada de mañana. En tanto, se espera que después del horario de salida se realice una nueva asamblea para decidir si continúan o no con la ocupación. “No descartamos que en los próximos días se sumen nuevas escuelas con esta modalidad de protesta. Inicialmente, esta toma es por 24 horas y mañana, en asamblea, definirán si se continúa o no”, agregó el dirigente rionegrino. Ante la ocupación, la directora de la institución educativa junto a Silvina Biancalana estuvieron en las instalaciones para dialogar con los representantes sindicales. Desde ATE demandan que se retroceda con la incorporación de este nuevo orden de actividades, ya que consideran que “se suman tareas a los porteros, que pueden ser altamente riesgosas si no se está capacitado para ello, aumenta la cantidad de metros a limpiar y no hay reemplazo en casos de enfermedad”, concluyó Aguiar.