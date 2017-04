INDEPENDIENTE – ATL. RAFAELA (18.00) Fútbol extremo

El Rojo recibe a Rafaela y Holan sabe que deben aprovechar el buen momento de Barco y Rigoni, a quienes les encontró la posición.

Barco se reacomodó por la izquierda. Desequilibra.

Por: Favio Verona

Rigoni no titubeó y se animó a dejarle un mensaje contundente a Holan: “Por suerte me supo encontrar el lugar, que es de extremo por derecha. Jugar en ese sector me ayudó a recuperar mi nivel porque me siento muy cómodo. Ojalá me siga ubicando ahí”. Barco también levantó la barrera de la timidez para aclarar sus preferencias: “Encontré mi posición jugando como extremo izquierdo. Tengo la posibilidad de encarar hacia adentro para pegarle al arco o descargar”. Cada maniobra de ataque de Independiente nace en los pies de Erviti o de Domínguez, los encargados de dar el primer pase. Pero Rigoni y Barco son quienes ejecutan lo que piensan los cerebros del equipo. Ambos tocan con precisión la partitura que escriben quienes se ubican a sus espaldas. Y desde las bandas descargan lo mejor de su repertorio. La proximidad de la raya les aporta la imprescindible dosis de orden, aunque no representa un límite para sus atributos principales: el desparpajo, la frescura, el atrevimiento, la irreverencia bien concebida. Por el contrario, les abre dos caminos como el desborde o la diagonal.

El fútbol vertiginoso, con transiciones rápidas y ritmo frenético que propone Holan, es posible gracias a la aceleración de los extremos. Los dos no sólo aportan amplitud para hacer ancho el frente de ataque, sino que también suelen tirar la diagonal para transformarse en delanteros cuando los laterales pasan al ataque. Rigoni se siente más cómodo cuando dispone de terreno para tirar la pelota larga y sacar rédito de su velocidad, aunque en espacios reducidos también tiene al menos una gambeta en la recámara. Se advirtió ante Patronato, cuando el Rojo tuvo el porcentaje de posesión más bajo de la era Holan (41%) y el cordobés la descosió con dos goles y una asistencia. Barco, en cambio, posee una cualidad que escasea: explosión para sacarse a un marcador de encima en una baldosa.

“Son dos futbolistas que no tienen techo y debemos aprovecharlos”, se entusiasmó Holan. Ante Atlético Rafaela tendrán que seguir demostrándolo.

Se juega una Figal:

Holan suele patear el tablero cuando te mete un dron para ver lo que supuestamente no se ve desde el borde de la cancha o cuando lleva a un histórico para que les enseñe a sus muchachitos a levantar los brazos como en los tiempos dorados, aunque es un entrenador sumamente terrenal cuando debe respetar los puestos. Porque más allá de que ante Patronato apareció el equipo, los goles y el juego, el técnico meterá mano para recibir a Atlético Rafaela. Luego de cumplir una fecha de suspensión, Figal volverá a su lugar en la defensa: lo hará de segundo central, por lo que Tagliaffico (que tapó este hueco en Entre Ríos) recuperará el lateral izquierdo. ¿Quién sale? Sánchez Miño, pese al buen laburo que había mostrado en Paraná. Meza, que estuvo en la cuerda floja, seguirá de titular.

¿Y la Crema? El DT Llop ensayó con Diego Montiel en lugar de Fernando Luna, aunque no quiso confirmar nada. Mientras que Gabriel Gudiño (goleador del equipo con seis tantos), está recuperado de una molestia y será titular.

