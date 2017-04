Fustal: a la Argentina se le escapó el título ante Brasil

(Imagen: FOTOREPORTER)

El seleccionado argentino de futsal vencía a Brasil por 2-1 en la final de la Copa América de San Juan pero a un minuto del final el pentacampeón del mundo empató y en el alargue marcó dos goles que determinaron el definitivo triunfo por 4-2 en un emotivo encuentro.

Maximiliano Rescia y Cristian Borruto marcaron los goles de Argentina que ganaba por 2-0 a siete minutos del final pero Brasil se despertó, descontó a través de Lino y falta de un minuto empató con el tanto de Felipe.

Marcel y Arthur de Sousa en el minuto final del primer tiempo del suplementario dieron vuelta el marcador para Brasil, que consiguió su décimo título y destronó a Argentina, el último campeón del mundo y ganador de la edición de Ecuador 2015, en un estadio Aldo Cantoni que explotó con más de ocho mil hinchas.

En la novena final bajo el proceso de Diego Giustozzi, Argentina jugó una gran final pero se quedó sobre el final ante el poderoso Brasil al que nunca hay que dar por vencido.

Ya a los 40 segundos avisó Cristian Borruto con un puntinazo rasante que sacó Ghita al córner y anticipaba un gran arranque de Argentina que se concretó a los dos minutos con un gran pase de Leandro Cuzzolino y mejor definición de Rescia que dominó en el aire de pecho y sin dejar que caiga tiró la pelota por arriba del arquero brasileño. Golazo del jugador del Santa Coloma, de España, que con su ataque sorprendió a la defensa brasileña ya que se desempeña como líbero.

Hasta la mitad de la primera etapa, Argentina con una gran obediencia táctica y un tremendo despliegue físico logró neutralizar a Brasil que casi no generó peligro para Nicolás Sarmiento.

Borruto tuvo otro disparo que se apenas desviado a los doce en lo que fue la último acción de riesgo que generó el equipo de Giustozzi dado que los ocho minutos finales fueron de dominio posesional para Brasil ante un gran defensa de Argentina que en estas acciones también demuestra porque está en la elite mundial de la disciplina.

El equipo nacional llegó a la final tras superar a Bolivia (6-1), Venezuela (8-2) y Chile (7-1) y empatar con Brasil (0-0) en los cuatros partidos del grupo A, mientras que en la semifinal venció a Uruguay, el primero del grupo B, por 3-1.

Brasil ganó la zona de Argentina por mejor diferencia de gol. El ganador de nueve de once ediciones del certamen sudamericano se impuso a Bolivia (9-0), Chile (8-0) y tras la igualdad con Argentina cerró la primera fase con una victoria sobre Venezuela (6-3).

En la semifinal dejó en el camino al último subcampeón, Paraguay, tras vencerlo por 6-3 pero perdió por lesión a Neginho, una de los figuras del renovado plantel que trajo a San Juan el entrenador "PC" Oliveira, quien luego de ser campeón del Mundo en 2008 retornó al cargo.

A los trece minutos, Sarmiento se lució con dos grandes atajadas, la primera ante Nené y la segunda frente a un disparo del arquero Ghita. El arquero de Palma, de España, y ex River Plate volvió a ser una garantía como en el Mundial y nunca falló en los momentos claves de los partidos.

En la parte final, Borruto volvió a fallar dos veces, una desviada y otro mano a mano con Ghita, quien también se lució ante el capitán Wilhelm en los primeros dos minutos. Matías Rosa también se perdió una buena oportunidad tras una buena jugada colectiva.

Maxi Rescia tuvo el gol en dos oportunidades pero en la primera salvó Lino de forma heróica y en la siguiente fue Ghita, quien instantes después le cedió el puesto a Tiago Marinho, el arquero-jugador para superar en número de atacantes a la defensa local.

Argentina no se achicó y a los siete minutos el "Titi" Borruto tuvo su gran revancha luego de haber fallado en las anteriores. Guapeó contra tres brasileños, combinó con Cuzzolino y definió con el arco sin resistencia. El oriundo de Avellaneda se desahogó ya que luego de ser uno de los goleadores del equipo en el último Mundial no había podido marcar en la final frente a Rusia.

Lino, quien debió ser expulsado por un codazo a Wilhelm, pasó a ser jugador y descontó rápidamente para Brasil cuando todavía se gritaba el gol de Borruto.

Sarmiento, el mejor arquero del último Mundial, volvió a aparecer en los minutos finales con dos tapadas excepcionales cuando Brasil se volcó totalmente en ataque con Lino de arquero-jugador.

A un minuto del final llegó el baldazo de agua fría para Argentina con el gol de Felipe que silenció al Cantoni y obligó a continuar el partido con dos tiempos suplementarios de cinco minutos.

En el alargue Brasil exhibió su poderío mundial y con dos goles en un minuto dio vuelta la historia que parecía estar escrita nuevamente para Argentina, que a pesar de la derrota seguirá luciendo el parche de campeón del mundo en el pecho por los próximos tres años.

Paraguay se adjudicó el tercer puesto tras vencer a Uruguay por 4-3 en el partido previo.

El conjunto "guaraní" había perdido la final con Argentina en la última edición.

TAGS