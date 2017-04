AUTOS / TURISMO CARRETERA “Fue un error grosero”

Gustavo Lema habló por primera vez luego de la sanción que le aplicó la CAF por la adulteración de las tuercas para la carrera especial de Olavarría.

“Fue un error grosero”

Lema habló sobre la sanción que le aplicó la ACTC al JP Carrera

Una de las bombas que se dieron a conocer post competencia del Turismo Carretera en el Hermanos Emiliozzi, fue la multa que recibió el equipo con sede en Canning y el Maquin Parts por parte de la ACTC. Sobre este tema habló uno de los involucrados.

“No sabía nada. Fue algo que hizo Ariel (Lucesoli), que no comparto, no me gusta. No voy a apelar de ninguna manera. Estoy bien sancionado. Ya pagué la multa como corresponde, hay que hacerse cargo de los errores groseros”, manifestó Lema.

Y agregó que lo único que tiene para hacer es pedir disculpas: “¿Qué tengo para decir? Pedir disculpas. Nada más. A los pilotos, a mi familia, a los sponsors y a los compañeros rivales. No tengo mucho para decir. Creo que se equivocó Ariel pero ya está”.

Por último, cerró la charla diciendo: “Son cosas que si me hubiesen preguntado, no hubiese permitido que se hagan de ninguna manera. Pero ya está, es historia para mí”.

FOTO: JP CARRERA SITIO OFICIAL

