¿Fue por la Selección? Higuaín confesó cuando lloró por culpa del fútbol

Higuaín lloró cuando se fue del Real Madrid y del Napoli.

El delantero de Juventus, Gonzalo Higuaín, confesó que lloró cuando le tocó abandonar el Real Madrid. Además, dijo que le ocurrió lo mismo a mediados del año pasado, cuando dejó el Napoli para sumarse a la Juventus.

"Cuando me tuve que ir (del Real Madrid), claro. También en Napoli. Siempre le agarro un afecto muy grande a los lugares de los que me voy. Cuando me tuve que marchar de ambas ciudades fue un momento muy triste", manifestó el delantero en una entrevista con "El Mundo".

Por otro lado, aseguró que si bien su pasado en Real Madrid le tira, no pensará en ello cuando enfrente a Barcelona por los cuartos de final de la Champions League: "Todos saben el cariño que le tengo al Madrid, pero ahora defiendo los colores de la Juventus. Es un partido especial, porque eliminaríamos a un gran rival y nos daría mucha confianza para lo que viene".

