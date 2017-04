ROSARIO CENTRAL 2 – AT. TUCUMAN 1 "Fue para mi abuelo"

Marco Ruben le dedicó el gol a Fermín, golpeado brutamente en un asalto. "Es una persona gigante, yo vivo el camino que me dejó", dijo el delantero.

Marco Ruben festeja su gol a Atlético Tucumán (Juan José García).

Ruben metió el segundo

Gol de M. Ruben (RC). R. Central 2 – A. Tucumán 0. Fecha 19. Primera División 2016/2017.

Fede Carrizo festeja su gol ante Atlético Tucumán.

Central recibió a Atlético Tucumán en el Gigante (Juan José García).

Pachi Carrizo festeja su gol (Juan José García).

Central recibió a Atlético Tucumán en Arroyito.

Pachi Carrizo metió el primer gol de Central (Juan José García).

Marco Ruben no había jugado en la fecha anterior, ante Sarmiento en Junín (2 a 2) porque debía estar cerca de su abuelo Fermín, quien había quedado gravemente herido en un asalto. Por el mismo motivo, fue al banco de suplentes ante Atlético Tucumán.

Se sabía que la intención de Paolo Montero era hacerlo ingresar en el segundo tiempo y a los 12 minutos el uruguayo le dio lugar por Villagra. Pos su situación personal, todo el estadio esperaba un gol del punta. Y así fue: precisa definición tras un pase brillante de Teo Gutiérrez. Varios compañeros fueron a darle un emotivo abrazo.

Marco contó tras el partido: "Se lo dediqué a Teo y a mi abuelo. Vivimos un momento difícil, y toda la familia lo ayuda. Yo sabía que si me tocaba jugar no iba a estar de la mejor forma. Venía entrenando normal en algunos momentos y en otros, no. Pero tenía que estar: lo más importante que hay en la vida es la familia, esto me dio un premio".

"Yo voy a darle toda la fuerza a Fermín, es una persona gigante, yo vivo el camino que él me dejó, me dio mucha enseñazas de vida. No puedo aguantar a verlo mañana", agregó.

Sobre Teo, contó: "Es un jugador diferente, nos da el máximo y es vital".

