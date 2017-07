Fotoperiodista venezolana retrata la rabia de un país destruido

Los disparos fotográficos de Andrea Hernández son un recordatorio de que Venezuela no tiene miedo.

Caracas. Exterior. Protesta pacífica que se convirtió en represión. El caluroso sol del mediodía. Pánico y más pánico. Personas corriendo, heridos, socorros a lo lejos. Un país hecho pedazos por un gobierno totalitarista. Guardias Nacionales Bolivarianos lanzando bombas lacrimógenas a diestra y siniestra. Una joven, en el medio, que con cámara en mano documenta, a través del visor observa lo que pasa, y a través de ella, vemos la historia. Se trata de Andrea Hernández, una comunicadora social de 26 años que se encarga de hacer fotos y mantener la calma en el campo de batalla que son las calles de Venezuela, donde la rabia de un pueblo sin miedo abunda porque ni el gobierno, ni el hambre, ni la delincuencia, son excusas para quedarse callado.

Andrea, influenciada por Gauguin, por sus compañeros y por Venezuela, lo ve todo, fotografía y ahora nos cuenta quien es ella, cómo lo hace y qué es lo que piensa.

Creators: ¿Cómo llegaste a aquí?

Andrea Hernández: Voy a comenzar desde el principio. Lo primero es que mis papás son muy amantes del arte y yo toda mi vida he estado expuesta a ese tipo de cosas: a las artes plásticas, a la música y a todo eso. Sobretodo por mi papá. He ido a galerías desde chiquita, de toda la vida. De hecho, recuerdo que a mi abuela le hicieron un tallado de todos sus nietos y en el tallado yo salía con una paleta y un pincel porque yo pensaba que quería ser pintora cuando creciera. Pero lo que pasó después fue que me enamoré de los libros y más adelante decidí estudiar comunicación social, y el periodismo me apasiona mucho, entonces, poder combinar imagen con periodismo es casi tan rico como una combinación de chocolate con tocino, que sí existe y es muy bueno.

Estás haciendo fotoperiodismo, pero, ¿sientes que haces arte?

Yo no lo llamaría arte, pero sí está influenciado por eso. Sí hay gente que hace fotoperiodismo y arte a la vez, pero, la verdad es que yo llevo muy poco tiempo haciendo fotos como para decir que hago arte. Hay trabajos hermosos de fotoperiodismo que provoca enmarcar.

¿Toda tu mente, tu concentración y tu inspiración está puesta en Venezuela ahorita?

Sí, sin duda. No hay espacio para más nada, porque todo el país nos está comiendo, y ahorita más que nunca, y sobretodo si es mi trabajo retratar esa vorágine.

¿Qué sientes cuando estás en el campo de batalla que es la calle ahorita?

Me pongo en modo ejecutivo. En esa crisis pienso en términos de logística y de estética, entonces, analizo hacia dónde me voy a mover para hacer la mejor foto posible y retratar de la mejor forma posible lo que estoy viendo, y también dar un sentido de belleza, porque también encontrar belleza en ese caos tan fuerte que hay en la protesta, es complicado. Ordenar los elementos que yo no controlo, me cuesta, entonces, me muevo muchísimo.

Tú como fotógrafa de calle, ¿En qué te basas para tomar tus decisiones fotográficas?

Tiene que ver con dos cosas. La primera es que lo que yo considero como el sujeto de la noticia esté lo mejor expuesto posible. Expuesto en el sentido de que yo pueda dar mayor información sobre esa persona. Y en segundo lugar, pero igual de importante, es en cómo esta imagen va a tener armonía. Yo todavía estoy en el punto de averiguar cuáles son las reglas, para poder romperlas.

¿Cuál es tu sentir con respecto a todo lo que está pasando tomando en cuenta la profesión que estás ejerciendo?

Me siento como suspendida en gelatina porque no entiendo, no tengo ni idea de adónde vamos. Y lo más importante sobre toda esta situación es a donde vamos, entonces, intento no pensar demasiado en términos de pasado y futuro porque me da mucha ansiedad, y es ansiedad porque son cosas que yo no controlo.

¿Crees que todo lo que estás viviendo con Venezuela va a influir siempre en tu trabajo?

Claro, claro. Para empezar, esto es una gran escuela. Aparte, uno sí pasa trabajo en esas situaciones de conflicto y sé que eso me está preparando para poder hacer algo parecido en el futuro o incluso para tener criterio sobre lo noticioso.

¿Qué sientes que has aprendido en estos últimos 2 meses de protestas?

Todos estos días se sienten como 10 años, sobretodo porque estoy exhausta. Lo que he aprendido es que el compañerismo tiene muchas formas, y lo siento con mis compañeros fotoperiodistas. Dentro de las protestas siempre estamos pendientes de dónde está cada quién, y si le sucede algo a alguno y no podemos ayudar, estamos de testigos. He visto el compañerismo entre manifestantes, hay gente que se ayuda entre sí, inclusive sin conocerse, y he visto como madres les preparan arepas a los médicos de Primeros Auxilios de la Universidad Central de Venezuela y se las mandan con mensajes que dicen "valientes", y eso es bello, es hermoso.

Para terminar, ¿Qué le diría la Andrea del futuro a esta Andrea que está metida en las protestas?

Sigue ahí, tu puedes. Resiste.

Su trabajo, más extendido, está en Instagram.

Publicado originalmente en VICE.com

