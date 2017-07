Flor Vigna confesó cuál era el acuerdo secreto entre Pedro Alfonso y el “Bailando”

Pedro Alfonso (37) decidió renunciar al Bailando 2017. El año pasado, el esposo de Paula Chaves había ganado el certamen con Flor Vigna y regresó para defender su título. Pero a tan solo un mes del comienzo del programa, dará un paso al costado.

En una entrevista con Los ángeles de la mañana, la ex participante de Combate confesó que desde un principio el acuerdo con su compañero era que estuviera durante dos galas. Finalmente, se despedirá del programa de Marcelo Tinelli el próximo martes, en la tercera ronda, llamada Una que sepamos todos.

La participante explicó cuál fue el principal motivo por el que decidió dar un paso al costado en el ciclo que le trajo tantas alegrías: "Tanto Pepe como Paula eligen su familia. Olivia tiene cuatro años y Baltazar no llega al año. Yo realmente lo aplaudo".

¿A quién le gustaría tener como nuevo compañero de baile? "A mí, me encantaría hacerlo bailar a Nicolás Occhiato (su pareja)". Además, Ángel De Brito le dijo que a sus fans les gustaría que ella pasara a ser la famosa y dejara de ser la soñadora: "Me encantaría, pero soy muy respetuosa del rol que me toca. Cuando tengo que ser actriz, soy actriz, cuando tengo que ser bailarina, soy bailarina. Nunca le pegué un cabezazo al micrófono de más porque sentía que iba ser rechazada. Marcelo (Tinelli) tiene muy claro lo que es el show".

Alfonso había declarado que la idea de dejar el certamen viene desde hace un tiempo: "Yo ya lo había decidido el año pasado… Ya son muchos años en el 'Bailando' y son decisiones que están tomadas". Incluso explicó que ya no quería estar en el programa desde el 2016: "El año pasado ya sabía que era mi último año. De hecho, para arrancar ese 'Bailando' yo ya tenía mis dudas, pero igual le metí con todo. Tuvimos la suerte de ganarlo. Como es costumbre los ganadores vuelven, y por ese motivo estoy en el 'Bailando'. Si no lo hubiese ganado la producción no me hubiese vuelto a llamar", explicó Pedro.

Luego, Vigna aseguró que Pedro la ayudó muchísimo en su crecimiento laboral y que su maestro cuando la incorporaron al elenco de Abracadabra, la exitosa comedia que se presentó en Carlos Paz durante la temporada de verano. Ahora el elenco están llevando a cabo una gira por todo el país. Por último, señaló que hasta el momento, la producción de ShowMatch todavía no definió quién será el nuevo partenaire de Flor Vigna.

