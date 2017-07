Firman contratos por 70 millones y apuran obras en el receso escolar

El receso escolar invernal en Río Negro toma forma junto con la renovación de contratos por 70 millones de pesos con empresas de mantenimiento de edificios. Aun así, la Unter expresó su disconformidad denunciando una importante cantidad de falencias.El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Educación, Adrián Carrizo, adelantó a “Río Negro” que esta semana se firmarán convenios contratos por 70 millones de pesos por un vínculo anualizado que se extiende hasta 2018. Será en por lo menos en cinco ciudades cuyos mantenimientos no cuentan con convenio con municipios.Las escuelas de Viedma, como Bariloche, Cipolletti y Roca contarán con 16,8 millones de pesos cada una para arreglos, en cambio Luis Beltrán contará con 2,8 millones ya que algunos trabajos los hizo el municipio. Los trabajos se iniciarían de inmediato ya que se efectuará “un anticipo financiero”, indicó el funcionario.El cronograma que tiene en su poder da cuenta que en dos semanas se cambiaron 15 equipos de calefacción en Roca por caso los CEM N° 9 y 116, y CET N° 1.Al respecto, el subsecretario aclaró que desde la Paritaria de 1994 está vigente una normativa que otorga distintos parámetros y calificaciones acerca del estado de situación de edificios. “Los informes dan cierta tranquilidad porque ninguna escuela presenta riesgos de inhabilitabilidad, y es lógico el desgaste en virtud de que por algunos edificios pasan mil alumnos diarios”, enfatizó Carrizo.Las quejas de la UnterHoras antes de iniciarse el receso, el gremio hizo público un panorama por intermedio de la secretaria general Patricia Cetera, y con el acompañamiento de la secretario de Salud en la Escuela Claudia Asencio y delegados zonales.Asencio ratificó que “la situación que padecen las escuelas es crítica” y señaló que “lo venimos adelantando en cada informe que realizamos, producto del trabajo de campo de compañeros y compañeras que diariamente recorren la provincia, cada uno en sus respectivas zonas y ven la realidad que pasa dentro de los establecimientos educativos. Con cada informe detallado que entregamos exponemos la situación y exigimos condiciones de seguridad principalmente, de salubridad y de higiene necesarios para realizar la tarea educativa en condiciones dignas”.Entre la multiplicidad de casos enumerados, y que afectan el servicio educativo, los delegados zonales denunciaron que de 45 escuelas relevadas en Bariloche, 28 se encuentran colapsadas, un 80% no cuenta con planes de gas y un 60% desconoce los planos de electricidad; en tanto que Educación culpa a los docentes porque supuestamente no concientizan a los alumnos del cuidado de instalaciones.En la zona Sur se observó que cuatro escuelas no tienen gas como consecuencia de que los concesionarios no tienen infraestructura para llegar a los establecimientos, y que en algunos parajes “se juega con la integridad de los alumnos”.En Zona Atlántica, la laboral 1 perdió su techo, y que en la escuela 108 de Colonia La Luisa (Conesa) se contrató a una empresa para reparar goteras pero el pago se hizo por las filtraciones en el cielorraso y no en el techo. Sobre las escuelas del Alto Valle, se hizo mención a la falta de previsión en calefacción y electricidad, en Regina, las partidas para arreglo del municipio “son precarias” y hay contratistas que sostienen el mantenimiento de 80 edificios en Roca con cinco personas.De acuerdo al informe oficial, las escuelas secundarias de Roca han tenido desde el último contrato firmado en el mes de julio de 2016 distintas intervenciones en mantenimiento general de la misma manera los demás establecimientos de distintos niveles. A la actualidad se ejecuta el saldo final del contrato de mantenimiento el cual asciende con la addenda de los mismos a 13,4 millones.Entre varias obras, el gobierno informó sobre trabajos de gas en la ESRN 43, donde además se invirtió en el mantenimiento en cañerías de agua, reposición y colocación de artefactos de iluminación, luces de emergencia, cableados, desmalezamiento, sanitización, fumigación, entre otros, la suma de 774.964.En lo que respecta a la ESRN 9 se realizó un nuevo desagüe cloacal. En la misma institución se llevó a cabo la instalación de cinco nuevos equipos de calefacción central, con una inversión de 468.131,11. Además se encuentran trabajando sobre colocación de membranas y revisión en sistema eléctrico.En la ESRN 116 se hizo el recambio de seis calefactores nuevos y un equipo de nuevo de calefacción central para el SUM. La inversión ascendió 589.593.En la ESRN 16 se acondicionaron seis equipos de calefacción central además de calefactores y se entregó un nuevo equipo de calefacción central. Los distintos trabajos de mantenimiento llegaron a 639.732,38.