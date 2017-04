GIMNASIA 1 – ALDOSIVI 0 Figura sincera

Rinaudo celebró el 1-0, aunque también fue autocrítico: “En el segundo tiempo sufrimos un bajón”.

"No soy de arrimarme mucho al área, así que no me queda otra, ja”. Fabián Rinaudo, como Gimnasia, también sigue de racha: cada vez que mete un gol, es desde afuera del área. “Es así… Todo los que convertí, tanto acá como cuando me tocó jugar en Europa, fueron desde lejos”, confirmó el dato el volante central y figura del equipo platense.

Otra vez figura, Fito no dejó de ser autocrítico a pesar de la victoria. “Generalmente los primeros tiempos los hacemos muy bien. Llevamos a cabo lo que entrenamos, con tenencia y profundidad. En los segundos 45’, en lo que va de este año estamos teniendo una especie de bajón, no podemos ser tan profundos ni dinámicos. Habrá que insistir, es un punto débil”, remarcó el volante central, insistiendo con que GELP debe corregir los bajones que sufre sobre el final de los partidos. “Como ya nos viene pasando en forma reiterada, nos queda ese sabor amargo. Pero más allá de todo, disfrutemos la victoria”, cerró.

