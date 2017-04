NOTICIA

Publicado el 19.04.2017

Festival de techno para despedir abril en Barraca El próximo domingo 30 de abril, víspera de festivo, Barraca acogerá una nueva edición de una de las fiestas emblemáticas de la sala valenciana: Technology Festival.

En esta nueva edición contarán con tres pesos pesados del techno internacional como son el madrileño Óscar Mulero (en la foto), el argentino Jonas Kopp y el británico Alan Fitzpatrick como cabezas de cartel. La fiesta se completa con actuaciones del maño Andrés Campo (residente de Florida 135), y los valencianos David Att (ATT Series) y Rafa Siles (residente de Barraca).

La fiesta comenzará a la media noche y se alargará hasta las 07:30h. Si quieres asistir puedes comprar ya tu entrada aquí desde 14 €. +INFO Domingo, 30.04.2017 TECHNOLOGY FESTIVAL

ALAN FITZPATRICK + ANDRÉS CAMPO + DAVID ATT + JONAS KOPP + ÓSCAR MULERO + RAFA SILES@ Barraca (Les Palmeres / Sueca)

