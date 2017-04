NOTICIA

Publicado el 19.04.2017

Fernando Lagreca estrena su sello Beautiful Accident El uruguayo afincado en la Ciudad Condal Fernando Lagreca tiene preparado un nuevo EP titulado Imperfections Side con el que va a estrenar su propio sello, Beautiful Accident.

Tras el éxito de su álbum Control (Irregular, 2014) Fernando Lagreca conseguía hacerse un hueco en la escena nacional llegando a actuar en festivales como Sónar 2015, Electrosplash o BIME y a presentar su directo en salas como la barcelonesa Razzmatazz o la donostiarra Dabadaba.

Ahora en 2017 está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera, inaugurando su propio sello con dos EPs en los que según la nota de prensa "plantea un lenguaje híbrido, a mitad de camino entre la pista de baile y las armonías melodiosas de un ambiente hipnótico".

El primer EP, Imperfections Side, está compuesto por cuatro nuevos temas que verán la luz en vinilo de 10" y digital el próximo 26 de mayo.

Tracklist:

A1. God Is A Pad

A2. Twisted Pictures

B1. Imperfections Side

B2. End Of File Portada:



Más información:

Fernando Lagreca: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ