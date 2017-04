Federico Andahazi.”Antes de visitar una ciudad hay que leer una novela que transcurra en ella.”

-¿Cómo te definís como viajero?

-Caminador. Durante un día de viaje camino más que durante un mes en Buenos Aires. Es la única manera de conocer.

-¿Cuál es el destino más exótico que hayas visitado?

-Estambul, en 1999. Viajé a presentar El anatomista a la feria del libro de la ciudad. Lo que más me sorprendió fue la división geográfica y cultural entre Europa y Asia con sólo cruzar el Bósforo.

-¿Acostumbrás escribir mientras estás de viaje?

-Sí, claro, sobre todo en los tiempos muertos del aeropuerto y los vuelos.

-¿Auto, moto, barco o tren?

-Moto, por supuesto. Soy motociclista y la moto es mi medio más afín, con el que no dependo de nadie más.

-¿Cómo surgió tu fascinación por las motos? ¿Es cierto que tenés una pequeña colección?

-Colecciono motos de la década de 1930 hasta la actualidad. Restaurar una moto antigua es muy parecido a exhumar un personaje histórico y volverlo a la vida en una novela.

-¿Cuál es el viaje más largo que hayas hecho arriba de una moto?

-Uno a la Patagonia. Fue una experiencia intransferible que intentaré escribir algún día.

-¿Qué es lo primero que ponés en tu valija antes de partir?

-Intento viajar sin equipaje. Odio las valijas. Lo único que me importa es mi notebook para escribir.

-¿Un buen libro para leer en vacaciones?

-Hay libros buenos y malos. Y siguen siendo buenos o malos todo el año. Si un libro me gusta en vacaciones, me gustaría también sin vacaciones. Y un libro que no leería, no lo leería tampoco durante las vacaciones.

-¿Cuál es el mayor pecado de un turista?

-La ignorancia. Antes de viajar a una ciudad es necesario haber leído una novela que transcurra en ella.

-¿Un día de vacaciones perfecto?

-Las vacaciones son para descansar. Los viajes son otra cosa. París o Londres: desayuno fuerte, caminata. Almuerzo, café y caminata. Cena frugal y caminata nocturna.

-¿Algún encuentro literario que recuerdes especialmente?

-Encuentro de escritores en Lathi, Finlandia. Noches blancas, día perpetuo. Mirar el reloj y no saber si son las diez de la mañana o de la noche. Baño finlandés. Escritores de ambos sexos completamente desnudos discutiendo sobre literatura en un sauna.

Para más datos. El escritor es el creador y conductor del programaVas a viajar en mi sidecar, todos los jueves a las 22 por la TV Pública. El jueves 4 de mayo en la Feria del Libro presentará su libro El equilibrista.

Más sobre Viajes

Las 10 mejores ciudades pequeñas del mundo (según un viajero que visitó todos los países)

Por qué no está permitido hablar por teléfono en la mayoría de los aviones

Villa Crespo para todos

Llega el test de ADN… para decidir las vacaciones

Katmandú: los templos más cerca del cielo

De vacaciones a Estados Unidos… ¿en una cabaña?

Leer mas