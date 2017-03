Tras los rumores de que Laurita Fernández y El Pollo Álvarez estarían teniendo una relación a escondidas, los medios buscaron la palabras de ambos. Sin embargo, ahora se sumó la de Fede Bal, quien simplificó los pasos y fue directamente a la fuente.

La cuestión es que el actor encaró al conductor en el medio de un boliche y le pidió las explicaciones correspondientes para terminar con esta novela.

Cuando Álvarez fue consultado por este episodio, él declaró: “Sí, nos peleamos con Fede. Eso te lo puedo contar perfectamente. Yo fui con mis amigos a un boliche y me crucé con él”.

VER MÁS: Pico Mónaco le mandó una foto en cuero a Pampita y ella lo mandó al frente

Agregó: “Hablamos pero… Primero, no nos peleamos. Segundo, no sé pelear. Tercero, no me peleé en mi vida y no me gusta. Yo hablo, no peleo”.

VER MÁS: El Pollo Álvarez negó su “romance” con Laurita

“Nos cruzamos por inercia en el vip porque el boliche es chico. Yo estaba en un lugar y él vino, pero no es que me vino a encarar. Pasó por ese lado y yo justo estaba ahí. Hablamos, nos dijimos un par de palabras en términos normales y fin de la historia”, aclaró.

“Claro que no somos amigos. Es el novio de una amiga. Con Lau no pasó nada, tenemos una excelente onda laboral, somos amigos. Y no solamente no pasó nada, sino que nunca va a pasar nada con Laura. No hay interés de parte de ninguno de los dos y nunca hubo confusión, jamás”, concluyó.

La entrada Fede Bal encaró a El Pollo Álvarez y se terminaron peleando aparece primero en TKM.