Fátima Florez rompió el silencio: “No sé de quién fue la decisión, pero no seguiré en el sketch de la empleada”

Fátima Florez (36) rompió el silencio y habló del mal momento que pasó en el programa de Susana Giménez, y se refirió a los rumores acerca de que Antonio Gasalla (76) la desplazó del sketch de la empleada pública: "Me extrañó que me sacaran del sketch porque funcionó muy bien, en la tele te sacan cuando algo no funciona".

"Muchos me preguntaron si fue pedido de Antonio (Gasalla), él es el dueño del sketch y si ahora no estoy ahí, no importa, estoy con Susana y de cualquier manera lo voy a disfrutar. Pero confío en las ganas de Susana (Giménez) y en el criterio de la producción de que me van a dar un lindo lugar para divertirnos", destacó en diálogo con La Once Diez.

Asimismo, expuso que "me buscaron otro lugar a mí, en principio ya me habían dicho que iba a ser una pastillita, pero con todo lo que había y todos los invitados que había, hubo poquitito tiempo, pero al menos pudimos jugar". Se mostró entonces sorprendida por su baja del mencionado sketch: "Susana estaba contenta conmigo porque estuve muy suelta el primer domingo, pero vamos a ir pensando los personajes de acuerdo a los invitados, y seguiremos así".

Por otra parte, en referencia al exabrupto que le profirió uno de los "Susanos": "Me puse mal, porque pensé 'pucha, encima que estuve poquito tiempo, alguien me puteó' y me puse mal". Además, aclaró, que "la producción me dijo que Marcelito puteó cuando me llevaba porque se tropezó con un bafle, y la verdad que lo creo porque no tiene por qué haberme puteado a mí porque no le hice nada. Si pide disculpas del caso, se sigue todo normal", reveló.

Por último, avisó que "este domingo voy a estar en otro segmento del programa, pero no creo que en el sketch de la empleada pública".

LEA MÁS

¡Un tremendo blooper!: se escuchó un insulto en medio del programa de Susana Giménez

Charlotte Caniggia, súper sexy con Susana Giménez: "Estoy más flaca porque ya no tomo alcohol"

Cristina Kirchner visitó a Susana Giménez de la mano de Fátima Florez

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo