Publicado el 28.04.2017

Fatboy Slim se entrena para Wild Life El veterano dj y productor británico Fatboy Slim ha compartido un simpatico vídeo en sus redes sociales en el que se le ve haciendo ejercicio imitando a Silvester Stallone en Rocky. Un clip que sirve para promocionar su actuación en el festival Wild Life que se celebrará en el Aeropuerto de su ciudad natal, Brighton, el fin de semana del 9 y 10 de junio.

