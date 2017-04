NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

FACT Off Week 2017 La promotora barcelonesa FACT ha desvelado ya todos los eventos en los que participa de cuantos se celebrarán en la ciudad condal durante la semana del Sónar.

Algunos ya los conocíamos, en concreto todos los que se celebrarán en el que han querido llamar Fact Club, situado en la Avenida del Doctor Marañon, 17. Otros se han ido conociendo en los últimos días como es el caso del showcase de Hotflush en OW Club, de los tres eventos que se celebrarán en otro local situado en la Avenida Diagonal 547 y al que han llamado Fact Club Diagonal y el que organizan junto a All Day I Dream en La Terrrazza.

Dj Rush, Ivan Smagghe, Adam Beyer, Scuba b2b Gerd Janson, Lee Burridge, Pan-Pot, Paul Ritch o Len Faki son algunos de los artistas que participarán en alguno de estos eventos y cuyo lineup te dejamos a continuación.

