Exfuncionarios del yacimiento de Río Turbio pidieron eximición de prisión

Tres de los ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio pidieron este jueves la eximición de prisión al juez federal Luis Rodríguez, tras el pedido de declaración indagatoria y detención hecho en una causa por multimillonaria defraudación por el fiscal del caso Carlos Stornelli.

Los abogados de los ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez, hicieron una presentación ante el juez Rodríguez, de eximición de prisión, que el magistrado está obligado a resolver de manera rápida, en 24 horas, explicaron fuentes judiciales.



Lisse era gerente de Explotación e Inspector del Yacimiento, Larregina fue ex coordinador general y Marta Pérez responsable de la delegación Buenos Aires.

Stornelli pidió la declaración indagatoria y detención del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido y otros 23 acusados, algo que debe resolver Rodríguez.



En la causa se investiga un fraude de al menos 264.935.123 pesos que debían invertirse en la reconversión de la mina productora de carbón en Santa Cruz y fueron desviados, según la acusación fiscal. También tienen pedidos de indagatoria y detención el ex segundo de De Vido en Planificación, Roberto Baratta, y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, entre otros.



