Evelyn Von Brocke se defiende de los ataques por su comentario: “Sacado de contexto se interpreta de cualquier manera”

Evelyn Von Brocke (49) dialogó este miércoles a la mañana con Jorge, el padrastro de Valentina Arias, una de las víctimas de la tragedia de Mendoza. Después de que el hombre contara que el sueño de la niña era ser famosa, la panelista de Nosotros a la mañana dijo "mirá cómo está en la tele" y despertó críticas de todo tipo y calibre.

Por eso, Teleshow se comunicó con la periodista para tener su versión de los hechos de primera mano. "Veníamos hablando 45 minutos en el programa de la inseguridad, de un país que debería funcionar bien, y como comunicador te empezás a quebrar. Detrás de cámara estaban la mitad de las chicas llorando por la situación, y el padre dice que la nena hubiera querido ser famosa y estar en la televisión, entonces mi frase fue con respecto a eso, mirá cómo termina una adolescente estando en la tele, por la inseguridad y la muerte", expresó, para luego agregar que "el comentario fue refiriéndome a 40 minutos que vienen antes". "Obviamente sacado de contexto se interpreta de otra manera, hay que ver todo el programa", remarcó.

Con respecto a los cuestionamientos que recibió, Evelyn sostuvo que "me salieron a criticar porque se subieron 30 segundos, entonces queda desvirtuado". "El padrastro entendió perfectamente adónde apuntaba mi comentario. Lo que me asombra es que nadie hace referencia al ómnibus trucho, a los choferes y a los muertos, y se quedan con esto, que en realidad era mirá cómo terminan nuestros adolescentes, en la tele, de alguna manera hablando de la muerte de ellos", señaló.

Consultada sobre si se arrepiente del comentario, más allá de que no tuvo la intención que le adjudican, afirmó: "Hace 22 años que hago televisión abierta y el vivo es espontaneidad, yo no me voy a poner a guionar el corazón o la razón, es un poco difícil, estábamos quebrados".

"El comentario fue 'mirá cómo sale esta chica en televisión, por qué razón, cuando podría estar viva'. Si esta muerte se hubiera podido evitar no debería haber sucedido, y lamentablemente sucedió porque somos inoperantes en la Argentina, porque los políticos, los empresarios del transporte, los jueces y los fiscales, no están cumpliendo su rol, sino ella estaría viva, fue en ese sentido", insistió la ex mujer de Fabián Doman (52), quien no quiso entrar en polémicas con Fernanda Iglesias, una de las que más ferozmente la atacaron. "Ni le contesto, no merece un segundo de atención", afirmó Evelyn, para quien "en las redes cada uno es libre de opinar y decir lo que quiera".

LEA MAS

El polémico comentario de Evelyn Von Brocke sobre una de las víctimas de la tragedia de Mendoza

Evelyn von Broke, la nueva incorporación del programa de Fabián Doman

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo