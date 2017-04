Estudiante detenido en Jujuy sostuvo que su detención fue “violenta e inneceria” y que tenían la autorización para el evento

Joaquín Quispe, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy

Luego de que estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy (UNJu) denunciaran que la policía de la Provincia ingresó ilegalmente a una sede de esa casa de altos estudios sin orden de allanamiento, y arrestó a dos de ellos el último jueves, Joaquín Quispe, uno de los estudiantes detenidos, sostuvo que la misma fue "innecesaria" al tiempo que agregó que "es normal la prepotencia policial" en esa provincia.

En declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10, Quispe aseguró que los estudiantes tenían autorización para realizar un asado en el predio universitario ubicado en el barrio Los Naranjos de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

"Cuando vi a la policía me acerqué a dialogar y desde el principio me hablaron de mala manera", relató el estudiante. Asimismo, dijo que efectivos policiales empezaron a elevarle la voz alegando que se trataba de una fiesta ilegal y que como no los dejaban ingresar comenzaron a insultar y a agredir a los estudiantes.

"Le pegaron una patada al portón y entraron como en un operativo comando, con las armas en las manos", detalló Quispe. Y añadió: "Fue totalmente innecesaria mi violenta detención. Me apusieron de espalda y me ahorcaron".

En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, condenó la detención de los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy y, tras pedir "disculpar a los compañeros detenidos", reconoció que es "una vergüenza que pase" en su gestión.

El referente radical también advirtió que llegará "hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la Policía en la Facultad de Ciencias Agrarias" e informó que dispuso la separación de la fuerza de los uniformados que actuaron en el cuestionado operativo que se llevó a cabo sin orden judicial.

"Nunca desde que militaba en Franja Morada ingresó la Policía Provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno", sostuvo el mandatario norteño.

