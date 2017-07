Este hombre lleva cinco años comiendo únicamente carne cruda

Por cuestiones de salud, Derek Nance sólo se llena el estómago con carne cruda.

Les presentamos a Derek Nance. Hace cinco años, Derek sufrió una extraña enfermedad que acabó con su apetito y le hacía vomitar todo lo que ingería. Los médicos creyeron que sufría algún tipo de alergia, así que Derek cambió su dieta. Primero dejó de comer trigo y lácteos, pero continuó perdiendo peso. Totalmente desesperado, entró en el fascinante mundo de internet para buscar gente que sufriera síntomas similares. Derek probó una dieta mediterránea antes de eliminar el pescado, y después intentó ser vegano, pero nada funcionó. Finalmente, un tipo que sufría síntomas parecidos a los suyos le recomendó una versión carnívora de la dieta paleolítica. Sin nada que perder, Derek decidió darle una oportunidad a la carne cruda. Eso fue hace cinco años y ahora se lo toma tan en serio que hasta se lava los dientes con grasa animal. Por alguna razón que ni yo mismo entiendo, quería ver a Derek comer y él accedió. Fui hasta Lexington, Kentucky y allí hablamos sobre órganos vitales, carne podrida, y salud. Según él, jamás se había estado tan sano.

VICE: Hola Derek. ¿Puedes hablarme un poco más sobre esta dieta? ¿A quién se le ocurrió la idea?

Derek:La empezó un dentista llamado Weston Price. En los años 30 estudió los beneficios para la salud de comer más comida cruda, incluyendo carne. Estudió a los Americanos Nativos y algunos de ellos vivían a base de tripas y seguían una dieta más grasa. Descubrió que las personas de las comunidades primitivas gozaban de una mejor salud que nosotros, así que pensé en darle una oportunidad.

¿Hiciste algún tipo de reflexión?

La verdad es que no. Llevaba enfermo mucho tiempo así que estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Tenía un par de cabras en mi jardín. Las usaba para obtener leche y, bueno, estaba harto de ordeñarlas así que las sacrifiqué. Me comí las dos cabras crudas. El cambio fue así de simple.

¿No te sentó mal?

No. Al principio tuve un poco de diarrea porque el sistema digestivo tiene que adaptarse. Después de la primera semana me sentía completamente bien y desde entonces no he dejado de comer carne cruda en ningún momento.

¿De verdad no has comido nada más desde entonces?

Sí, y ya van casi seis años. Lo que más me gusta es el cordero. Es muy fácil ir a una granja y encontrar cordero a un precio decente, sacrificarlo y llevártelo en la camioneta. Conseguir carne de vacuno es más complicado porque es mucho más grande. Los cerdos no me van demasiado porque les inyectan a saco de hormonas y les dan de comer grano, lo cual promueve el crecimiento de bacterias.

¿Cómo evitas sufrir escorbuto?

La carne de los órganos de los animales contiene vitamina C. Lo que pasa con la vitamina C es que necesitas mucha si sigues una dieta alta en carbohidratos, pero si eres totalmente carnívoro, la carne de los animales tiene la suficiente. Por eso como la carne de los órganos y el tejido conectivo y todo lo demás.

¿Qué pasa si vas a cenar a casa de alguien?

La mayoría de mis colegas dejan que me lleve mi propia comida. Y si salgo a cenar por ahí también.

¿No te cansas de comer siempre lo mismo?

No, me sucedió algo durante el proceso de adaptación. Cuando llevaba unas tres semanas con esta dieta noté un fuerte sabor a sangre en mi garganta y de repente comencé a sufrir antojos de ese sabor. La carne cocinada ya no me atrae para nada. Sabe a quemada. Lo mismo me pasa con las hierbas y especias, solía sazonar la carne con ellas, pero ya no me gusta el sabor que dan a la comida.

Ok. También comes carne podrida. ¿Por qué comes carne podrida?

Es pro-biótica. Gran parte de mis problemas de digestión estaban relacionados con la falta de encimas. Mi cuerpo no produce las suficientes encimas, por lo que no puede digerir alimentos con alto contenido de almidón. La bacteria pro-biótica que se encuentra en la carne podrida me ayuda a digerir la comida.

¿Alguna vez has explicado tu dieta a un vegetariano?

Bueno, mi novia es vegetariana…

Joanne, ¿eres vegetariana?

Joanne:Sí, bueno soy más omnívora con tendencias veganas. He probado la dieta de Derek -una vez comimos filetes de cordero y estaban deliciosos, pero soy vegetariana razones compasivas.

Supongo que habéis hablado sobre vuestras diferencias.

Sí, y entiendo el razonamiento porque para él esto es salud. Creo que yo puedo comer cualquier cosa sin que me afecte. Esa es la gran diferencia entre nosotros.

Y Derek, ¿te sientes bien sacrificando animales?

Si un animal vive de acuerdo con su naturaleza, no tengo problema en sacrificarlo. Pero si crías a un animal en una jaula y le pinchas antibióticos cuando se pone malo, eso no me parece bien. No sólo es injusto para el animal, sino también para la gente que lo consumirá.

“Es una oveja escocesa, tiene un sabor dulce. Me comeré el cerebro. Es como un manjar, así que esperaré hasta el fin de semana para comérmelo.”

¿Qué es lo peor de esta dieta?

Ser un marginado social. Mi familia cree que me he vuelto loco. No pueden aceptar alguien coma carne cruda. Mi padre tiene un máster en biología y siempre me dice que si continúo comiendo carne cruda contraeré alguna enfermedad.

Joanne:Son un poco raro. No podemos mencionar la dieta de Derek cuando estamos con ellos. Sólo saben decir, "¡Está loco! ¡Morirá!".

¿Crees que algún día dejarás la dieta?

No, no por propia elección.

Una última cosa. Hace poco te convertiste en carnicero. Háblame de ello.

Llevaba años y años yendo a granjas y sacrificando yo mismo los animales. Uno de los trabajadores de una de las granjas necesitaba ayuda, así que me ofrecí voluntario. Estoy aprendiendo desde el principio, y además consigo sobras para comer. Antes era electricista, pero estoy dispuesto a trabajar de cualquier cosa. Joanne tiene un bar vegano y a veces le echo una mano. Así es la vida.

